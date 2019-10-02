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      Що українці знають про формулу Штайнмаєра: цікаве опитування

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      Що українці знають про формулу Штайнмаєра
      Що українці знають про формулу Штайнмаєра / unsplash.com

      Україна погодилася на врегулювання конфлікту на Донбасі, використовуючи формулу Штайнмаєра. 1 жовтня українська делегація підписала формулу під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

      Формула Штайнмаєра передбачає: припинення вогню на Донбасі, розведення військ, ухвалення парламентом закону про амністію бойовиків та проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ.

      Читайте також: Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ

      Одразу після підписання формули Штайнмаєра у суспільстві спалахнула хвиля невдоволення. Одразу у декількох містах України відбулися акції протестів "Ні капітуляції!". Учасники акції виступили проти надання особливого статусу тимчасово окупованим територіям Донбасу до їх деокупації.

      Та чи всі знають, що таке формула Штайнмаєра та як вона може вплинути на Україну – журналісти 24 каналу опитали киян.

      ► На жаль, мені мало що відомо. Я не читала її, кажуть, що вже виклали в інтернет. Я перегляну обов'язково. Але я не зрозуміла, в інтернеті один заголовок говорить про те, що формулу підписали, а інший – не підписали.

      ► Перший раз чую про формулу Штайнмаєра. Не цікавлюся, не маю часу. Можливо, поцікавлюсь.

      ► Я не можу сказати своє ставлення до цього, бо я не знаю про цей документ. Для того, щоб сформувати своє ставлення, потрібно читати першоджерела. Першоджерела ми не бачимо ніколи. 

      ► Чули, але не дуже знаємо що це. Бачили заголовки, але не знаємо.

      ► Подробиць не знаю, але навіть якщо просто припиняться військові дії – це вже успіх.

      ► Ми знаємо, що буде надаватися автономія Донецькій і Луганській областям. 

      ►50 на 50. Потрібно закінчувати конфлікт, але не знаю, чи правильне таке рішення.

      Дивіться відео: Що українці знають про формулу Штайнмаєра:

      Що передбачає формула Штайнмаєра?Оскільки мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.

      Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

      Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.

      Зеленський описав суть формули Штайнмаєра так:

      • На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.
      • Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
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      Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: з'явилась реакція ЄС
      сьогодні
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      Автор: Альона Захарова, Андрій Костюк
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Формула Штайнмаєра Україна – Росія Соціологічне дослідження ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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