Что украинцы знают о формуле Штайнмайера: интересный опрос

Украина согласилась на урегулирование конфликта на Донбассе, используя формулу Штайнмайера. 1 октября украинская делегация подписала формулу во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Формула Штайнмайера предусматривает: прекращение огня на Донбассе, разведения войск, принятие парламентом закона об амнистии боевиков и проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ.

Читайте также: Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ

Сразу после подписания формулы Штайнмайера в обществе вспыхнула волна недовольства. Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протестов "Нет капитуляции!". Участники акции выступили против предоставления особого статуса временно оккупированным территориям Донбасса до их деоккупации.

Но все знают, что такое формула Штайнмайера и как она может повлиять на Украину – журналисты 24 канала опросили киевлян.

► К сожалению, мне мало что известно. Я не читала ее, говорят, что уже выложили в интернет. Я пересмотрю обязательно. Но я не поняла, в интернете один заголовок говорит о том, что формулу подписали, а другой – не подписали.

► Первый раз слышу о формуле Штайнмайера. Не интересуюсь, нет времени. Возможно, поинтересуюсь.

► Я не могу сказать свое отношение к этому, потому что я не в курсе документа. Для того, чтобы сформировать свое отношение, нужно читать первоисточники. Первоисточника мы не увидим никогда.

► Слышали, но не очень знаем, что это. Видели заголовки, но не знаем.

► Подробностей не знаю, но даже если просто прекратятся военные действия – это уже успех.

► Мы знаем, что будет предоставляться автономия Донецкой и Луганской областям.

►50 на 50. Нужно заканчивать конфликт, но не знаю, правильно ли такое решение.

Смотрите видео: Что украинцы знают о формуле Штайнмайера:

Что предусматривает формула Штайнмайера?

Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу о мире на Донбассе.



Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



После проведения выборов – если ОБСЕ их признает свободными – Украина придает особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит отметить, что во многих воспоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.

Зеленский описал суть формулы Штайнмайера так: