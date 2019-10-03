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      Зеленский: Уважаю право украинцев на протест, но я никогда не сдам Украину

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      Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства заявил, что уважает конституционное право граждан на протест. Но при этом призвал не поддаваться на манипуляции и провокации, потому что "никакой измены нет".

      "Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину", – подчеркнул Зеленский.

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      Я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина,
      – сказал Зеленский.

      Заметим, во вторник вечером, 1 октября, после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске появилась информация о согласовании Украиной текста "формулы Штайнмайера". В обществе бурно отреагировали на ситуацию, в разных городах прошли массовые акции протеста.

      Смотрите полное видео обращения президента Зеленского на украинском:

      На самом деле произошло следующее: представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором Украина согласна с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Говорится о том, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (так называемый "особый статус Донбасса"). Но только тогда, когда в ОРДЛО состоятся выборы по украинскому законодательству и их признание со стороны ОБСЕ.

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      Президент Зеленский отметил, что выборы состоятся только при условии, что с оккупированных территорий Донбасса выведут российские войска, а пока неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы вернется под контроль Украины.

      Несмотря на эти заявления и объяснения политиков о "красных линиях", которые Украина не пересечет, 1 октября в ряде городов Украины начались протесты. 2 октября на главные площади городов снова вышли по несколько сотен митингующих, среди которых "Нацкорпус" и "Нацдружины", под общим лозунгом "Нет, капитуляции!"

      Что украинцы знают о формуле Штайнмайера: интересный опрос  – в материале 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Протесты
      Источник: 24 канал
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