Зеленский: Уважаю право украинцев на протест, но я никогда не сдам Украину

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства заявил, что уважает конституционное право граждан на протест. Но при этом призвал не поддаваться на манипуляции и провокации, потому что "никакой измены нет".

"Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Поправки Зеленского в Избирательный кодекс будут рассматривать 90 дней

Я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина,

– сказал Зеленский.

Заметим, во вторник вечером, 1 октября, после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске появилась информация о согласовании Украиной текста "формулы Штайнмайера". В обществе бурно отреагировали на ситуацию, в разных городах прошли массовые акции протеста.

Смотрите полное видео обращения президента Зеленского на украинском:

На самом деле произошло следующее: представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором Украина согласна с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

Говорится о том, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (так называемый "особый статус Донбасса"). Но только тогда, когда в ОРДЛО состоятся выборы по украинскому законодательству и их признание со стороны ОБСЕ.

Читайте также: Эксперты видят риски: все, что следует знать о формуле Штайнмайера

Президент Зеленский отметил, что выборы состоятся только при условии, что с оккупированных территорий Донбасса выведут российские войска, а пока неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы вернется под контроль Украины.

Несмотря на эти заявления и объяснения политиков о "красных линиях", которые Украина не пересечет, 1 октября в ряде городов Украины начались протесты. 2 октября на главные площади городов снова вышли по несколько сотен митингующих, среди которых "Нацкорпус" и "Нацдружины", под общим лозунгом "Нет, капитуляции!"

Что украинцы знают о формуле Штайнмайера: интересный опрос – в материале 24 канала.