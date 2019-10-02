Эксперты видят риски: все, что следует знать о формуле Штайнмайера

Президент успокаивает, а фейсбучные эксперты бьют тревогу. Формулу Штайнмайера обсуждают уже несколько недель, однако только сейчас Леонид Кучма в Минске подписал документ, который якобы эту формулу согласовывает. Что же это за формула, и действительно ли в ней говорится о капитуляции – расскажем далее.

Вечером 1 октября президент в стенах своего Офиса пояснил, что согласно формуле, на которую согласилась Украина, Рада должна принять и временно ввести в действие закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. То есть так называемый закон об особом статусе Донбасса.

Читайте также: Не отстояв демилитаризацию, будет хуже Приднестровья, – политолог о формуле Штайнмайера

А когда ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли честно – закон заработает на постоянной основе. Действующий закон об особом статусе Донбасса приняли в 2014 году и ежегодно продлевают. Его действие истекает в декабре. Но на следующий год примут новый.

В этом новом законе не будет перешагнута ни одна красная линия. Если мы хотим, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством Украины, то мы понимаем, что не может быть пулеметов, граница должна быть нашей,

– подчеркнул президент Украины.

То есть, по словам президента все должно выглядеть так:

► начало разведения войск в Петровском и Золотом;

► встреча лидеров стран в нормандской формате;

► вступление в силу закона об особом статусе Донбасса;

► проведение выборов по украинскому законодательству (российско-украинскую границу должна контролировать Украина).



План действий, озвученный президентом

А вот так называемые главари самопровозглашенных республик уже диктуют свои условия: "Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией".

Призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит,

– заявили Пушилин и Пасичник.



Главари самопровозглашенных республик

Подпись под письмом о том, что Украина принимает формулу, поставил второй президент Леонид Кучма в Минске. Напомним, что он является представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Насколько именно его подпись под документом обязывает Украину к чему-то – вопрос. Но эксперты видят риски.

Он дает возможность с украинской части оккупированного Донбасса создать Приднестровье. Принятие этого документа означает, что на Донбассе будут проведены выборы. И Кремль не интересует, хочет того Украина или нет. Кремль будет считать их легитимными,

– отметил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.

Чтобы избежать рисков, украинский президент должен и дальше настаивать на том, что контролировать границу должна именно Украина. Потому что, например, президент Белоруссии, которая давно подсела на российский крючок, уже предложил направить белорусских военных на границу между Украиной и Россией.



Президент Белоруссии предложил направить своих военных на границу между Украиной и РФ

Сопредседатель Гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев сказал, что для Украины это дипломатический шпагат, на который она должна посадить и миссию ОБСЕ, и российского оккупанта

Эксперты убеждены, что подпись Кучмы под текстом формулы – это лишь шаг к тому, чтобы восстановить переговоры в нормандском формате. А наполнить пустую формулу содержанием должны как раз на самых переговорах и в стенах парламента, где будут принимать новый закон об особом статусе. Ожидается, что встреча на уровне лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится до конца года.

Больше о том, что такое формула Штайнмайера – читайте здесь.

Что украинцы знают о формуле Штайнмайера – смотрите здесь.