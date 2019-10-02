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      Не отстояв демилитаризацию, будет хуже Приднестровья, – политолог о формуле Штайнмайера

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      Аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина
      Аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина / dif.org.ua

      Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Что это означает для Украины и почему не стоит говорить об измене – читайте дальше.

      Как сказала аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина, сама по себе формула Штайнмайера не является изменой. В прямом эфире 24 канала она объяснила, что эта формула касается только одного аспекта – выполнения минских договоренностей.

      Читайте также: Закон "Об особом статусе Донбасса": что и когда изменится на оккупированных территориях

      Однако, по ее мнению, существует риск, который может превратить формулу Штайнмайер на предательство национальных интересов.

      Это игнорирование всех требований к проведению выборов. К сожалению, президент Зеленский подогревает негативные сценарии и ожидания тем, что недостаточно объясняет, как он будет добиваться выполнения условий, чтобы выборы были реальными,
      – заметила Мария.

      В то же время она подчеркнула, что украинская сторона должна говорить о тех инструментах, которых Украина должна требовать для деоккупации Донбасса.

      Заставить Украину провести выборы только на основе принятого письма – нельзя. Здесь нет автоматической связи. Но если Украина не отстоит демилитаризации региона и передачу контроля над границей, то, конечно, это будет Приднестровье. И даже хуже, чем Приднестровье,
      – добавила Золкина.

      Она пояснила, что Приднестровью долги начисляются, но Молдова за них не платит. Но Украина, согласно минским договоренностям, должна будет финансировать оккупированные территории.

      Что известно о Приднестровье?
      Конфликты внутри Молдовы были еще до распада Советского Союза. Взгляды на будущее страны разделились. И если одни мечтали о присоединении к Румынии, то остальные хотели и дальше оставаться под кремлевским крылом. В 1990 году пять восточных районов образовали так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику. Тогда власть не смогла вернуть территориальную целостность. К тому же, в конфликт начала вмешиваться мощная российская армия, размещенная в Приднестровье.

      В начале 2000 годов россияне разработали "Меморандум Козака", согласно которому территория имела особый статус в составе Молдовы, при этом сохраняя присутствие российских войск до 2020 года. Путин и в дальнейшем отказывается выводить с территории Приднестровья части 14 армии, обладающие огромным арсеналом оружия. К тому же, не признанная миром республика существует только благодаря финансовым дотациям России.

      Больше о том, что такое формула Штайнмайера – читайте здесь.
      Что украинцы знают о формуле Штайнмайера – смотрите здесь.

      Смотрите полное видео интервью с Марией Золкиной​

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Оккупированные территории Формула Штайнмайера Приднестровье
      Источник: 24 канал
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