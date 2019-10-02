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      Не відстоявши демілітаризацію, буде гірше Придністров'я, – політолог про формулу Штайнмаєра

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      Аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна
      Аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна / dif.org.ua

      Українська делегація підписала формулу Штайнмаєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Що це означає для України та чому не варто говорити про зраду – читайте далі.

      Як сказала аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна, сама по собі формула Штайнмаєра не є зрадою. У прямому ефірі 24 каналу вона пояснила, що ця формула стосується лише одного аспекту – виконання мінських домовленостей.

      Читайте також: Закон "Про особливий статус Донбасу": що і коли зміниться на окупованих територіях

      Однак, на її думку, існує ризик, що може перетворити формулу Штайнмаєр на зраду національних інтересів. 

      Це ігнорування всіх вимог до проведення виборів. На жаль, президент Зеленський підігріває негативні сценарії та очікування тим, що не достатньо пояснює те, як він буде добиватися виконання умов, аби вибори були реальні,
      – зауважила Марія.

      Водночас вона підкреслила, що українська сторона має говорити про ті інструменти, які Україна має вимагати для деокупації Донбасу. 

      Примусити Україну провести вибори лише на основі ухвалено листа – не можна. Тут немає автоматичного зв'язку. Але, якщо Україна не відстоїть демілітаризацію регіону та передачу контролю над кордоном, то, звичайно, це буде Придністров'я. Та навіть гірше, ніж Придністров'я,
      – додала Золкіна.

      Вона пояснила, що Придністров'ю борги нараховуються, але Молдова за них не платить. Але Україна, згідно з Мінськими домовленостями, повинна буде фінансувати окуповані території. 

      Що відомо про Придністров'я?Конфлікти всередині Молдови були ще до розпаду Радянського Союзу. Погляди на майбутнє країни розділилися. І якщо одні мріяли про приєднання до Румунії, то інші ж бажали й надалі залишатися під кремлівським крилом. У 1990 році п'ять східних районів утворили так звану Придністровську Молдавську республіку. Тоді влада не змогла повернути територіальну цілісність. До того ж, у конфлікт почала втручатися потужна російська армія, розміщена у Придністров'ї.

      На початку 2000 років росіяни розробили "Меморандум Козака", за яким територія мала особливий статус в складі Молдови, при цьому зберігаючи присутність російських військ до 2020 року. Путін і надалі відмовляється виводити з території Придністров'я частини 14 армії, що володіють величезним арсеналом зброї. До того ж, не визнана світом республіка існує лише завдяки фінансовим дотаціям Росії.

      Більше про те, що таке формула Штайнмаєра – читайте тут. 
      Що українці знають про формулу Штайнмаєра – дивіться тут. 

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Марією Золкіною

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Формула Штайнмаєра Новини України Новини політики Україна – Росія Окуповані території Придністров'я
      Джерело: 24 канал
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