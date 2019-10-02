Закон "Об особом статусе Донбасса": что и когда изменится на оккупированных территориях

Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе. Какие нормы может содержать новый закон и о последствиях его принятия – в материале 24 канала.

Закрепление особого порядка самоуправления в ОРДЛО

Как заявил Владимир Зеленский, новый закон "Об особом статусе Донбасса" будет содержать положения формулы Штайнмайера. В то же время, по его словам, в законе не будет перейдена ни одна красная линия. Никакой капитуляции.

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Напомним, закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на три года. С 2017 года парламент продлевал его действие на год. Сейчас срок действия документа завершается 31 декабря 2019 года.

Текст формулы Штайнмайера, который опубликовал Роман Бессмертный:

Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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Сейчас закон планируют принять не как временный, а на постоянной основе (при условии положительных заключений ОБСЕ). То есть это будет означать, что на временно оккупированных территориях Донбасса вводится особый порядок местного самоуправления. Следовательно, должны состояться местные выборы.

Закон не предусматривает изменения Конституции

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский отмечает: важно, как будут понимать закон "Об особом статусе Донбасса" украинцы.

В законе "Об особом статусе Донбасса" будут обязательно заложены предохранители. Многие участники следят за этим процессом. Начиная от оппозиции, представителей Порошенко, заканчивая международным сообществом. Закон можно отправить на рассмотрение Венецианской комиссии на предмет соответствия международному праву, Конституции и правовому полю в целом. Создать широкий дискурс экспертов,

– подчеркивает Дзивидзинский.

Закреплять особый статус ОРДЛО в Конституции не будут / Фото Википедия

По словам руководителя Центра политического анализа "Пента" Владимира Фесенко, речь идет не об изменениях в Конституции, а о том, что условия формулы Штайнмайера – когда предварительно вступает в силу особый статус ОРДЛО, а когда окончательно – должны быть записаны в законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО.

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Дзивидзинский добавляет: в ОРДЛО под особым статусом видят максимальное широкое количество прав. Украина – за максимальное ограничение. Чтобы преступники не пришли к власти на местах. Но определенная автономия ОРДЛО будет, чтобы вернуть эти территории под контроль Украины и восстановить границы.

Когда в ОРДЛО пройдут выборы?

Владимир Фесенко подчеркивает: условия выборов в ОРДЛО прописаны в законе об особенностях местного самоуправления. То есть – согласно Конституции Украины, украинского законодательства, должны быть свободными и демократическими.

Главное – четко оговорить: принятие закона не означает, что выборы должны состояться уже завтра. Украина всегда может сказать, что выборы не могут состояться, поскольку нормы закона не выполняются,

– отмечает Фесенко.

По мнению политолога, выборы должны проводиться нейтральной стороной. Например, международной переходной администрацией с участием представителей ОРДЛО и Украины. Все эти вопросы будут обсуждаться на встрече "нормандской четверки". Как говорит эксперт, сомнительно, что через полгода можно проводить такие выборы.

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Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк отмечает: выборы – это свободный доступ к населению, массмедиа, одинаковая конкуренция на местах. Этого пока нет. Специалист отмечает: партии "Самопомич", "Голос", "Батькивщина" и другие не смогут конкурировать на равных условиях в ОРДЛО. Кандидатов могут просто убить, поскольку никто не может гарантировать безопасность.

Надо провести деоккупацию ОРДЛО, информационную кампанию. Нельзя наскоком проводить выборы. Большая часть жителей зазомбирована российской пропагандой. Альтернативой могут быть международные военно-гражданские администрации. Проходит период деоккупации, возвращения границы под наш контроль, освобождения территорий от боевиков и российских военных. Тогда мы говорим, что через два года можем провести выборы,

– подчеркивает Николай Давидюк.

В то же время журналист и блогер Денис Казанский отмечает: если реализовать формулу Штайнмайера и провести выборы по украинским законам, то так называемые республики исчезнут. Оккупационным администрациям придется открыть линию разграничения для свободного проезда, отменить цензуру и карательные органы. Сложно поверить, что они согласятся на такое.

Риски и предостережения закона "Об особом статусе Донбасса"

Владислав Дзивидзинский отмечает: главной задачей президент Зеленский считает решение вопроса войны с Россией. Глава государства неоднократно заявлял, что готов к рискам и потере рейтинга, будет закладывать собственную репутацию под непростые решения.

В команде Зеленского заявляют, что сознательно идут на шаг формулы Штайнмайера, понимая риски и возмущение общества. У президента ожидают определенных волнений, колебаний и противостояний,

– отмечает Владислав Дзивидзинский.

По его словам, бывшая власть сейчас будет пытаться стравливать общество и организовывать акции протеста, привлекая радикально настроенные организации.



Выборы на Донбассе можно провести только по украинскому законодательству / Фото Getty

В то же время заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко считает, что события вокруг формулы Штайнмайера и закона "Об особом статусе Донбасса" не приведут к массовым протестам. Чтобы возникали многочисленные акции, должен быть низкий уровень доверия к власти. Сейчас показатели доверия к власти одни из самых высоких за последние десятилетия.

Николай Давидюк отмечает: закон могут не принять. При условии, если будут массовые уличные протесты, неприятие обществом текста этого закона.

В свою очередь Владислав Дзивидзинский отмечает: если президент Зеленский сможет разъяснить и доказать, что риски формулы Штайнмайера и закона минимизируются соответствующими предохранителями, то волна недовольства спадет. Длительных акций протеста не будет. Порошенко и кум Путина Медведчук, который хочет быть посредником в переговорах, останутся за бортом этих процессов.

Четкая обусловленность всех деталей дальнейших шагов по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе состоится на встрече в нормандском формате, которая запланирована в ближайшее время. Капитуляции перед Россией не будет ни в коем случае. Президент Зеленский показывает готовность к конструктивному диалогу и конкретным действиям. Зато Путин, понимая, что нужно будет выполнять определенные условия, может вновь отказаться подписывать любые документы.