Украина подписала формулу Штайнмайера, – российские СМИ

Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонида Кучма. Этот документ был ранее согласован советниками глав "нормандской четверки".

Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс".

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Кроме того, контактная группа на встрече в Минске согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках на Донбассе, сказал источник российского издания на переговорах.

При этом на встрече не говорили об обмене пленными по формуле "200 на 70".

С украинской стороны пока что никто не подтвердил и не опроверг факт подписания формулы Штайнмайера.

Что предполагает формула Штайнмайера?

Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу мира на Донбассе.

Если вкратце, то формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях по украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.

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Текст формулы Штайнмайера, который ранее опубликовал экс-представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный:



Текст формулы Штайнмайера

