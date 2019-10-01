Україна підписала формулу Штайнмаєра, – російські ЗМІ

Українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Документ підписав представник України в ТКГ Леоніда Кучма. Цей документ був раніше узгоджений радниками голів "нормандської четвірки".

Про це повідомляє російське інформагентство "Интерфакс".

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Крім того, контактна група на зустрічі в Мінську погодила умови розведення сил на двох пілотних ділянках на Донбасі, сказало джерело російського видання на переговорах.

При цьому на зустрічі не говорили про обмін полоненими за формулою "200 на 70".

З української сторони поки що ніхто не підтвердив і не спростував факт підписання формули Штайнмаєра.

Що передбачає формула Штайнмаєра?

Оскільки мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.

Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.

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Текст формули Штайнмаєра, який раніше опублікував експредставник України в ТКГ Роман Безсмертний:



Текст формули Штайнмаєра

