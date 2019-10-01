Кремль брехнею хоче досягти результату, – Безсмертний назвав ризики формули Штайнмаєра

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що Україні неприпустимо підписувати документи, які носять фрагментарний характер та викривлюють те, про що домовлялись в межах Нормандського формату.

Експредставник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний відмовився відповідати на запитання 24 каналу, звідки він взяв текст формули Штайнмаєра. Однак запевнив: "Щодо правдивості цього документу, то я відповідаю, що цей документ розповсюджений членам ТКГ для розгляду, ствердження і подальшої передачі представникам "нормандської четвірки".

До слова: З'явився текст формули Штайнмаєра, який можуть підписати Україна та Росія

"Річ у тім, що у зовнішній політиці Москва завжди сповідує такий підхід. Вона бере фрагменти, потім їх склеює в брехню. Брехня є цементом, яка склеює подібні цеглинки, а потім з цього ліпить і зовнішню політику, і внутрішню", – пояснив Безсмертний.

За його словами, головною небезпекою прийняття цього документу Україною – є проведення виборів на окупованому Донбасі.

Кремель не цікавить після цього, чи Україна або ОБСЄ визнають ці вибори чи не визнають. Кремль вважатиме їх легітимними. Фактично цей текст при перетвореню його в документ, дає можливість з української частини окупованого Донбасу створити Придністров’я. Для української сторони цей документ в принципі не може бути прийнятним,

– зазначив дипломат.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Він пояснив: "Якщо говорити про щось, то треба називати це дорожньою картою, чи планом заходів. Показувати від, умовно кажучи, сьогоднішнього дня і до 5, 10, 15 років, як ми будемо йти вирішуючи питання: безпеки, обміну військовополоненими, розв’язання соціально-гуманітарних питань, перехідної адміністрації, демілітаризації, демобілізації, початку політичної стабілізації, проведення процедури амністії. І після політичної стабілізації вихід на процедуру виборів. Те, що ми зараз бачимо, означає – вибори під дулами автоматів, які задовольняють сьогодні повністю Кремль".

"На сьогодні ми мали справу з чотирма процесами, які іменувалися Росією, як вибори на окупованій території. Скажіть, будь ласка, для цього Києву треба було приймати якісь закони, рішення? Їх не цікавить, що в цьому випадку, буде робити Київ", – наголосив Безсмертний.

Я запитую п’ять років – там проводились якісь процеси, Київ приймав закони для цього? Не треба обманювати себе. Кремль не цікавить, що буде в цій царині робити Київ. Вони домагаються цих цеглинок, з яких брехнею зліплять досягнення результату, якого вони хочуть,

– вважає експредставник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Що передбачає формула Штайнмаєра?Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:



– Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;

– відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;

– реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

Текст формули Штайнмаєра, який отримав Роман Безсмертний

Роман Безсмертний назвав ризики формули Штайнмаєра: дивіться відео