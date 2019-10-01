Кремль ложью хочет добиться результата, – Бессмертный назвал риски формулы Штайнмайера

Дипломат Роман Бессмертный считает, что Украине недопустимо подписывать документы, которые носят фрагментарный характер и искажают то, о чем договаривались в пределах Нормандского формата.

Экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный отказался отвечать на вопрос 24 канала, откуда он взял текст формулы Штайнмайера. Однако заверил: "Что касается правдивости этого документа, то я отвечаю, что этот документ распространен членам ТКГ для рассмотрения, утверждения и последующей передачи представителям "нормандской четверки".

К слову: Появился текст формулы Штайнмайера, который могут подписать Украина и Россия

"Дело в том, что во внешней политике Москва всегда исповедует такой подход. Она берет фрагменты, затем их склеивает в ложь. Ложь является цементом, которая склеивает подобные кирпичики, а потом из этого лепит и внешнюю политику, и внутреннюю", – пояснил Бессмертный.

По его словам, главной опасностью принятия этого документа Украиной – является проведение выборов на оккупированном Донбассе.

Кремль не интересует после этого, признают ли эти выборы Украина или ОБСЕ или не признают. Кремль сочтет их легитимными. Фактически этот текст при преобразований его в документ, дающий возможность из украинской части оккупированного Донбасса создать Приднестровье. Для украинской стороны этот документ в принципе не может быть приемлемым,

– отметил дипломат.



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

Он пояснил: "Если говорить о чем-то, то надо называть это дорожной картой, или планом мероприятий. Показывать от, условно говоря, сегодняшнего дня и до 5, 10, 15 лет, как мы будем идти решая вопрос: безопасности, обмена военнопленными, решение социально-гуманитарных вопросов, переходной администрации, демилитаризации, демобилизации, начала политической стабилизации, проведения процедуры амнистии. И после политической стабилизации выход на процедуру выборов. То, что мы сейчас видим, значит – выборы под дулами автоматов, которые удовлетворяют сегодня полностью Кремль".

"На сегодня мы имели дело с четырьмя процессами, которые именовались Россией, как выборы на оккупированной территории. Скажите, пожалуйста, для этого Киеву нужно было принимать законы, решения? Их не интересует, что в этом случае будет делать Киев", – отметил Бессмертный.

Я спрашиваю пять лет – там проводились какие-то процессы, Киев принимал законы для этого? Не надо обманывать себя. Кремль не интересует, что будет в этой области делать Киев. Они добиваются этих кирпичиков, из которых ложью слепят достижения результата, которого они хотят,

– считает экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

Что предусматривает формула Штайнмайера?

В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:



– Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

– происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

– реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.



Текст формулы Штайнмайера, который получил Роман Бессмертный

Роман Бессмертный назвал риски формулы Штайнмайера: смотрите видео