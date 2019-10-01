Появился текст "формулы Штайнмайера", который могут подписать Украина и Россия

Появился текст документа так называемой "формулы Штайнмайера", который якобы готовится от имени ТКГ для глав государств нормандского формата.

Соответствующий документ обнародовал экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный.

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Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая формула Штайнмайера. Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания,

– подчеркнул дипломат.

В документе говорится об "имплементации формулы Штайнмайера" в украинское законодательство "путем проведения досрочных местных выборов на территории Донбасса, в том числе и в оккупированных районах.

"Этот Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, предназначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующем местные выборы в указанных районах", - говорится в документе.

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Предполагается, что этот "закон" будет действовать на временной основе до обнародования отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Однако, если организация признает эти "выборы" соответствующими стандартам и законодательству, "закон" будет действовать постоянно.

1 октября в Минске состоится заседание ТКГ. На нем, скорее всего, будет представлен этот документ.

Что предусматривает формула Штайнмайера?​

В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:



– Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

– происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

– реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращение контроля над государственной границей Украины.

При каких условиях Украина готова выполнить формулу Штайнмайера?