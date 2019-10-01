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      Появился текст "формулы Штайнмайера", который могут подписать Украина и Россия

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      Появился текст "формулы Штайнмайера", который могут подписать Украина и Россия

      Появился текст документа так называемой "формулы Штайнмайера", который якобы готовится от имени ТКГ для глав государств нормандского формата.

      Соответствующий документ обнародовал экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный.

      Читайте также: Почему формулу Штайнмайера не подписали в Минске и что будет дальше

      Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая формула Штайнмайера. Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания,
      – подчеркнул дипломат.

      В документе говорится об "имплементации формулы Штайнмайера" в украинское законодательство "путем проведения досрочных местных выборов на территории Донбасса, в том числе и в оккупированных районах.

      "Этот Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, предназначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующем местные выборы в указанных районах", - говорится в документе.

      К теме: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      Предполагается, что этот "закон" будет действовать на временной основе до обнародования отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Однако, если организация признает эти "выборы" соответствующими стандартам и законодательству, "закон" будет действовать постоянно.

      1 октября в Минске состоится заседание ТКГ. На нем, скорее всего, будет представлен этот документ.

      Что предусматривает формула Штайнмайера?​
      В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:

      – Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;
      – происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;
      – реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращение контроля над государственной границей Украины.

      При каких условиях Украина готова выполнить формулу Штайнмайера?

      • полное прекращение огня на Донбассе;
      • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники;
      • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;
      • обеспечение на оккупированных территориях работы украинского ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;
      • установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и минский соглашениями.
      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Минск Нормандский формат Роман Бессмертный Война на Донбассе Формула Штайнмайера
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