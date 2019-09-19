Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

Украина заявляет, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера относительно местных выборов на Донбассе. Россия заявляет, что Украина отказалась от этой формулы и срывает переговорные процессы. Где здесь правда – разбирались журналисты 24 канала.

18 сентября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, где Украина заявила о своей готовности работать с формулой Штайнмайера. Глава МИД Вадим Пристайко накануне также заявил, что согласился на ее выполнение. Много кого все это возмутило и побудило говорить о возможности капитуляции. Почему? Давайте разбираться вместе.

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Почему всех пугает, что Украина согласилась на формулу Штайнмайера?

Потому что эта формула является очень выгодной для России и может потенциально привести к уничтожению суверенитета Украины.

"Формула Штайнмайера" – это предложенный в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером вариант реализации минских соглашений.

Главный пункт плана – предоставление Донбассу так называемого "особого статуса". Статус предоставляется через проведение честных, демократических выборов согласно стандартам ОБСЕ.

Здесь важно понимать: стандарты ОБСЕ запрещают проведение выборов где-то, где есть иностранные войска и наемники. Предложенная Штайнмайером формула предусматривает предоставление сначала временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.



Оккупированные территории Донбасса/Инфографика 24 канала

Кого могут выбрать люди на оккупированных территориях, когда голосования будут контролировать вооруженные оккупанты – предсказать легко. Следовательно, выборы, проведенные до того момента, как российские боевики и их приспешники будут разоружены, может означать их признание.

Поэтому когда министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что еще 2 сентября дал согласие на формулу Штайнмайера по Донбассу, это многих напугало.

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Означает ли это капитуляцию?

Пока нет. Во-первых, Украина формулу вроде и согласовала, но официально не подписала.

Украинская делегация во время встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать формулу Штайнмайера. Мотивировали тем, что этот документ не предусмотренный минским комплексом мер.

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Киев настаивает на первоочередной передаче ему под контроль участка границы с Россией на Донбассе, а также разоружении формирований боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявляли и украинские дипломаты, и представители Офиса Президента. У Зеленского кстати, по словам Пристайко немного удивились. И пообещали, что скоро министр сам объяснит, что именно он хотел сказать.

Во-вторых, формулы Штайнмайера на бумаге в конкретном, устойчивом виде не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Обе стороны имеют свое видение этой формулы.

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Поэтому когда Украина не приняла видение россиян беспрекословно, российские СМИ массово написали, что Украина в Минске "отказалась от формулы Штайнмайера". Хотя на самом деле – это не совсем так.

На что тогда согласилась Украина?

Украина согласилась на формулу Штайнмайера. Но не подписала в том виде, в котором хотела Россия. Выборы на Донбассе мы готовы провести, но не совсем так, как планировали в Кремле.

По итогам встречи в Минске пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер обнародовала подробный список условий, при которых Украина готова выполнить формулу Штайнмайера:

Полное прекращение огня на Донбассе. Обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины. Выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и техники. Разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке. Обеспечение на оккупированных территориях работы украинской ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей. Установление контроля за неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и Минскими соглашениями.

Что будет дальше?

Скорее всего – то же, что мы видели последние пять лет. Позиция Украины остается неизменной: сначала – вывод российских войск и восстановление контроля над нашей границей, а затем – выборы по украинским законам, с украинскими партиями, одновременно со всеукраинскими выборами.

Позиция России также остается неизменной: сначала Украина должна провести выборы на оккупированных территориях и предоставить им особый статус, а потом россияне подумают, хотят ли они покидать оккупированные территории, или нет.

Шансов на то, что Украина примет условия Кремля, не много. Как минимум потому, что украинцы не позволят. Как пояснила аналитик фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина, украинцы откидают проведение выборов на условиях боевиков; полную амнистию; узаконивание "народной милиции" и другие подобные инициативы. При этом такие настроения характерны как по Украине в целом, так и на Востоке, как для электората "Слуги народа", так и даже для электората ОПЗЖ.

Пока что все сводится к тому, что для урегулирования ситуации на Донбассе Россия должна сделать то, из-за чего сорвалось выполнение минских соглашений. Сначала Россия должна вывести свой военный контингент из оккупированных территорий и разоружить подконтрольных боевиков. После этого можно начинать обсуждать детали реализации остальных дальнейших шагов.