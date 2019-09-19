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      Российская версия "формулы Штайнмайера": что о ней известно

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      Франк-Вальтер Штайнмайер
      Франк-Вальтер Штайнмайер / kremlin.ru

      Документ, обнародованный российским изданием "Коммерсант" предполагает имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

      Согласно опубликованному документу, закон об особом статусе вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в ОРДЛО, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, который регулирует внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах.

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      В документе также говорится, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей ОБСЕ итогового доклада о выборах. Если ОБСЕ признает выборы соответствующими демократическим стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

      Формула Штайнмайера в российской редакции / фото Коммерсант

      Раньше, в России возмутились тем, что Украина не подписала "формулу Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы. Там утверждают, что таким образом украинская сторона "сорвала выполнение договоренностей советников стран нормандской четверки". Этот документ якобы согласовали политические советники лидеров стран "нормандской четверки" на заседании 11 сентября, заявил представитель России Борис Грызлов.

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      При каких условиях Украина готова согласиться на реализацию "формулы Штайнмайера"

      – полное прекращение огня на Донбассе;
      – обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      – выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и техники;
      – разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;
      – обеспечения на оккупированных территориях работы украинской ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;
      – установление контроля за неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и Минскими соглашениями.

      Кроме того, Киев подтвердил, что готов к разведению войск в районе еще двух населенных пунктов. Однако Россия заблокировала дату.

      Что говорит о местных выборах на Донбассе власть Украины?

      Глава МИД Вадим Пристайко накануне заявил о проведении местных выборов на оккупированном Донбассе. По его словам, власть хотела бы одновременно провести выборы по всей стране, включая территории востока, временно не подконтрольные Украине.

      Впрочем, сделать сейчас это не удастся. Тем временем, Президент Владимир Зеленский убежден, что местные выборы должны состояться на оккупированном Донбассе, ведь это территория Украины. При этом, они должны проходить только после вывода российских войск и за украинским законодательством.

      Что известно о формуле Штайнмайера
      В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно его формуле, Минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи.

      Штайнмайер предложил следующую модель:
      – Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;
      проходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;
      – реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращение контроля над государственной границей Украины.

      Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.

      В Кремле предлагали перенести дату переговоров в нормандском формате и провести их в следующем месяце – в октябре. Однако Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября.

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      Теги: Новости Украины Формула Штайнмайера Новости политики Украина – Россия Нормандский формат Минские договоренности
      Источник: 24 Канал
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