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      Хотят особого статуса Донбасса: Россия обвиняет Украину в срыве договоренностей

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      Россия обвиняет Украину в срыве договоренностей "нормандской четверки"
      Россия обвиняет Украину в срыве договоренностей "нормандской четверки" / РИА "Новости"

      В России возмущены тем, что Украина не подписала формулу Штайнмайера на заседании Трехсторонней контактной группы. Там утверждают, что таким образом украинская сторона "сорвала выполнение договоренностей советников стран нормандской четверки".

      Этот документ якобы согласовали политические советники лидеров стран "нормандской четверки" на заседании 11 сентября, утверждает представитель России в ТГК Борис Грызлов.

       Важно: О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему про нее вспомнили

      Он также утверждает, что таким образом Украина "отказалась согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса".

      Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами. То есть оба вопроса должны были решаться одновременно, во время одного заседания,
      – уточнил Грызлов.

      Представитель России также утверждает, что украинская сторона "поставила под угрозу" саммит "нормандской четверки".

      В Кремле ранее предлагали перенести дату переговоров в нормандском формате и провести их в следующем месяце – в октябре. Однако Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября.

      На самом же деле Украина готова реализовать так называемую "формулу Штайнмайера" относительно местных выборов на Донбассе, но при нескольких условиях:

      • Полное прекращение огня на Донбассе;
      • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и техники;
      • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;
      • обеспечения на оккупированных территориях работы украинской ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;
      • установление контроля за неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и Минскими соглашениями.

      Кроме того, Киев подтвердил, что готов к разведению войск в районе еще двух населенных пунктов. Однако Россия заблокировала дату.

      Коротко о формуле Штайнмайера

      В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

      Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил такую модель:

      • Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;
      • проходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;
      • реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращение контроля над государственной границей Украины.

      Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.

      окуповані території ДонбасуОккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      2014
      Теги: Украина – Россия Новости России Нормандский формат Минские договоренности Новости Украины Новости политики Минск
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