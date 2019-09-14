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      Встречу лидеров "нормандской четверки" в Париже отложили из-за России

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / delo.ua

      Переговоры в нормандской формате не состоятся в ближайшее время из-за того, что Россия якобы не может принять в них участие. Зато в Кремле предлагают встретиться в следующем месяце.

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер" отметил, что по его словам, Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября.

      Важно: О чем договариваться Зеленский во время встречи "нормандской четверки" – главное

      К сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, местом останется Париж,
      – сказал Пристайко.

      О возможном проведении встречи именно в сентябре говорил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская сторона настаивала именно на этом.

      РФ же сообщала, что на встречу в сентябре шансов нет. В Кремле отметили, что реальным сроком проведения переговоров в нормандской формате является октябрь.

      В то же время у второго президента Украины, участника переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы нет оптимизма относительно предстоящей встречи
      лидеров "нормандской четверки"      . Он говорит: "главное – выдержать один против трех"

      Что такое нормандский формат?Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Вадим Пристайко Украина – Россия Новости России Нормандский формат
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