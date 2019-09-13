18:30
13 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный глава наркокартеля. Медведев разбушевался
      Вєсті Кремля
      00:14, сегодня
      Вести.UA: Крепостной Аваков слушается Зеленского. Немногочисленное войско Порошенко
      Вєсті.UA
      19:44, 12 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Кремле назвали свое время встречи "нормандской четверки"

      83 Читати новину українською
      В Кремле заявили о встрече "нормандской четверки" в октябре
      В Кремле заявили о встрече "нормандской четверки" в октябре / ТАСС

      Встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в октябре. В Кремле говорят, что на следующей неделе (то есть еще в сентябре) шансов нет.

      Дата еще не определена – их уже звучало несколько, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет "ТАСС".

      Важно: О чем будет договариваться Зеленский во время встречи "нормандской четверки" – главное

      О возможном проведении встречи именно в сентябре говорил Президент Украины Владимир Зеленский. За его словами, украинская слова на этом будет настаивать.

      На следующей неделе шансов нет... Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя,
      – сказал он.

      Ушаков надеется, что вопрос встречи Зеленского и Путина сдвинется с места после 18 сентября, когда должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса.

      В то же время второй президент Украины, участник переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма не имеет оптимизма относительно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки". Он говорит: "Главное – выдержать один против троих"

      Вероятность встречи в нормандском формате уже в ближайшие недели подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель. К слову, президент Зеленский уже несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.

      Что такое нормандский формат?
      Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

      blog_ava
      Всемирный день шарлотки: быстрый рецепт приготовления вкусного десерта
      сегодня
      7289
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Нормандский формат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стихии Тадао Андо: бетонные шедевры, поражающие величием
      сегодня , 18:03 Стихии Тадао Андо: бетонные шедевры, поражающие величием
      16
      Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      сегодня , 18:00 Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      12
      Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      12 сентября , 09:30 Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      662
      Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      сегодня , 17:00 Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      Андрій Піонтковський 1180
      Що задумали Аваков та Коломойський за спиною у Зеленського
      сегодня , 16:30 Що задумали Аваков та Коломойський за спиною у Зеленського
      Сергій Лещенко 543
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук