В Кремле назвали свое время встречи "нормандской четверки"

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в октябре. В Кремле говорят, что на следующей неделе (то есть еще в сентябре) шансов нет.

Дата еще не определена – их уже звучало несколько, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет "ТАСС".

Важно: О чем будет договариваться Зеленский во время встречи "нормандской четверки" – главное

О возможном проведении встречи именно в сентябре говорил Президент Украины Владимир Зеленский. За его словами, украинская слова на этом будет настаивать.

На следующей неделе шансов нет... Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя,

– сказал он.

Ушаков надеется, что вопрос встречи Зеленского и Путина сдвинется с места после 18 сентября, когда должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса.

В то же время второй президент Украины, участник переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма не имеет оптимизма относительно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки". Он говорит: "Главное – выдержать один против троих"

Вероятность встречи в нормандском формате уже в ближайшие недели подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель. К слову, президент Зеленский уже несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.

Что такое нормандский формат?

Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.