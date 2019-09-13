Кучма не имеет оптимизма по поводу встречи в нормандском формате

Второй президент Украины, участник переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил об отсутствии оптимизма относительно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки", которая должна состояться в конце сентября.

"Оптимизма нет ни в коем случае. Главное – выдержать один против трех. Потому что те предложения, которые будут звучать, на мой взгляд, – в любом случае сегодня Украине не нужны. Я имею в виду Донбасс", – сказал Кучма в комментарии "Громадскому" в кулуарах форума YES в Киеве.

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Таким образом политик ответил на вопрос о том, смогут ли лидеры Украины, России, Франции и Германии договориться в этот раз.

Кучма также назвал "красные линии" для Украины, за которые нельзя заходить на переговорах: это никакой федерации и конфедерации.

А еще он подчеркнул, что Украина не должна вносить изменения в Конституцию в контексте минских соглашений.

“Ніяких змін у Конституції ми не повинні робити. І ніякої конфедерації і федерації” — розпитали Леоніда Кучму, представника України у Тристоронній контактній групі в Мінську, про “нормандський формат” та де межа у переговорах з Росією pic.twitter.com/GcZ68AhoZP — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Что такое нормандский формат? Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.