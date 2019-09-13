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      Кучма не имеет оптимизма по поводу встречи в нормандском формате

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      Леонид Кучма оценил предстоящую встречу "нормандской четверки"
      Леонид Кучма оценил предстоящую встречу "нормандской четверки" / Getty Images

      Второй президент Украины, участник переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил об отсутствии оптимизма относительно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки", которая должна состояться в конце сентября.

      "Оптимизма нет ни в коем случае. Главное – выдержать один против трех. Потому что те предложения, которые будут звучать, на мой взгляд, – в любом случае сегодня Украине не нужны. Я имею в виду Донбасс", – сказал Кучма в комментарии "Громадскому" в кулуарах форума YES в Киеве.

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      Таким образом политик ответил на вопрос о том, смогут ли лидеры Украины, России, Франции и Германии договориться в этот раз.

      Кучма также назвал "красные линии" для Украины, за которые нельзя заходить на переговорах: это никакой федерации и конфедерации.

      А еще он подчеркнул, что Украина не должна вносить изменения в Конституцию в контексте минских соглашений.

      Что такое нормандский формат? Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Нормандский формат Леонид Кучма
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