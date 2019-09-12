О чем будет договариваться Зеленский во время встречи "нормандской четверки": главное

Глава государства признал, что пока стороны не согласовали дату проведения встречи, впрочем заявил – он будет решительно настаивать на проведении собрания еще в сентябре.

Во время встречи в нормандском формате Зеленский собирается обсуждать с другими лидерами "формулу Штайнмайера" и все пункты минских соглашений. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

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Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча ("нормандской четверки" – 24 канал) состоялась именно в сентябре. На встрече я собираюсь обсудить "формулу Штайнмайера" и все пункты минских соглашений, совместное решение по завершению встречи будут принимать лидеры четырех государств,

– сказал президент.

Также Зеленский отметил, что "Киев не собирается тратить ни одного дня, ожидая встречи "нормандской четверки". По его словам, во время встреч Трехсторонней контактной группы в Минске сейчас активно обсуждаются этапы возвращения всех украинских пленных.

Что такое "формула Штайнмайера"?

Алгоритм, с помощью которого бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал решить сложную ситуацию на Донбассе. Формула была предложена в 2015 году. Ее алгоритм – параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности. К примеру, сначала запускается в действие закон о выборах, затем отводятся войска. После этого проводятся выборы и после их признания ОБСЕ Донбассу придают особый статус. Затем – полный вывод незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей.

Ко вниманию! То, что встреча в нормандском формате может произойти уже в ближайшие недели, подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, сейчас ведется вся необходимая работа для проведения четырехстороннего формата.

Заметим, что президент Зеленский уже несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате. В частности, такая инициатива была от президента после убийства 4 военных на Донбассе во время "хлебного перемирия".