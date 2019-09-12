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      Про що домовлятиметься Зеленський під час зустрічі "нормандської четвірки": головне

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Глава держави визнав, що поки сторони не узгодили дату проведення зустрічі, втім заявив: він рішуче наполягатиме на проведенні зібрання ще у вересні.

      Під час зустрічі у нормандському форматі Зеленський збирається обговорювати з іншими лідерами "формулу Штайнмаєра" та всі пункти мінських угод. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

      Тим часом – новини з фронту: Двоє молодих військових трагічно загинули на Донбасі: відомі імена героїв, фото

      Зараз у нас, буду говорити чесно, дати немає. Ми наполягаємо зараз на тому, щоб ця зустріч ("нормандської четвірки" – 24 канал) відбулася саме в вересні. На зустрічі я збираюсь обговорити "формулу Штайнмаєра" і всі пункти мінських угод, спільне рішення по завершенню зустрічі ухвалюватимуть лідери чотирьох держав,
      – сказав президент.

      Також Зеленський наголосив, що "Київ не збирається витрачати жодного дня, очікуючи зустріч "нормандської четвірки". За його словами, під час зустрічей Тристоронньої контактної групи у Мінську зараз активно обговорюються етапи повернення всіх українських полонених.

      Що таке "формула Штайнмаєра"? Алгоритм, за допомогою якого колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр пропонував розв’язати складну ситуацію на Донбасі. Формула була запропонована у 2015 році. Її алгоритм – паралельне виконання політичних пунктів і питань безпеки. Приміром, спочатку запускається в дію закон про вибори, потім відводяться війська. Після цього проводяться вибори і після їх визнання ОБСЄ Донбасу надають особливий статус. Потім – повне виведення незаконних збройних формувань і повернення Україні контролю над кордоном.

      До уваги! Те, що зустріч у нормандському форматі може відбутися вже найближчими тижнями підтвердила й канцлерка Німеччини Ангела Меркель. За її словами, наразі ведеться всі необхідна робота для проведення чотирьохстороннього формату.

      Зауважимо, що президент Зеленський вже кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. Зокрема, така ініціатива була від президента після вбивства 4 військових на Донбасі під час "хлібного перемир’я".

      blog_ava
      Двоє молодих військових трагічно загинули на Донбасі: відомі імена героїв, фото
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      Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Нормандський формат Війна на Донбасі Володимир Зеленський Президент України
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