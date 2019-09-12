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      Двоє молодих військових трагічно загинули на Донбасі: відомі імена героїв, фото

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      Загиблі Олександр Лінчевський та Микола Обуховський
      Загиблі Олександр Лінчевський та Микола Обуховський / Колаж 24 каналу

      Минулої доби окупанти 18 разів обстріляли позиції ООС, унаслідок цього 2 військових загинули, а ще один отримав важке поранення. Загинули морські піхотинці Микола Обуховський та Олександр Лінчевський.

      Військово-морські сили ЗСУ у фейсбуці висловили співчуття рідним і близьким загиблих. Обстріл стався 11 вересня близько 23:00.

      До речі: На Донбасі спіймали бойовика, який мінував і підривав мости – фото

      Олександру Лінчевському було всього лише 21 рік. Воїн родом із Шнолянщини, що на Черкащині. Український військовий загинув від кулі снайпера під час виконання бойових завдань поблизу Волновахи.

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      Олександр Лінчевський/ Фото з фейсбуку 1-го окремого батальйону морської піхоти

      Лінчевський був військовослужбовцем 1-го окремого батальйону морської піхоти. Воїн зарекомендував себе як людина, яка не боїться виконувати поставленні завдання, завжди знав що робити і як правильно це зробити. Він відносно недавно на службі, але вже користувався авторитетом серед своїх братів по зброї.

      Завжди хотів вчитися і вдосконалювати себе у військовій справі. Він служив строкову службу, але коли дізнався, що підрозділ їде на виконання завдань в ООС, підписав контракт і не сумніваючись, поїхав зі своїми побратимами,
      – пригадують у батальйоні.

      Разом з Лінчевським також загинув прапорщик Микола Обуховський. У нього залишилася маленька донька та дружина.

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      Микола Обуховський/ Фото з фейсбуку 1-го окремого батальйону морської піхоти

      У батальйоні пригадують, що Микола був досвідченим воїном, на війні з самого її початку. 

      Вийшов з Дебальцево і продовжив службу. Мав велику любов до неба і досвід в парашутній справі. Дуже любив свою службу, ніколи не відступав назад, жадав перемоги і завжди підтверджував це ділом,
      – зазначили у бальйоні морської піхоти.

      Українського військового, який отримав важке поранення, рятують у лікарні Дніпра. Він також отримав снайперська поранення. Куля увійшла під лівим оком і вийшла через скроневу кістку, розламавши кістки черепа на своєму шляху.

      Тим часом: Волонтери встановили прапори на могилах загиблих бійців АТО, а їх зняли: фото до та після

      Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу/ 24 канал

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Збройні сили України Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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