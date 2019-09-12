Двоє молодих військових трагічно загинули на Донбасі: відомі імена героїв, фото
Минулої доби окупанти 18 разів обстріляли позиції ООС, унаслідок цього 2 військових загинули, а ще один отримав важке поранення. Загинули морські піхотинці Микола Обуховський та Олександр Лінчевський.
Військово-морські сили ЗСУ у фейсбуці висловили співчуття рідним і близьким загиблих. Обстріл стався 11 вересня близько 23:00.
До речі: На Донбасі спіймали бойовика, який мінував і підривав мости – фото
Олександру Лінчевському було всього лише 21 рік. Воїн родом із Шнолянщини, що на Черкащині. Український військовий загинув від кулі снайпера під час виконання бойових завдань поблизу Волновахи.
Олександр Лінчевський/ Фото з фейсбуку 1-го окремого батальйону морської піхоти
Лінчевський був військовослужбовцем 1-го окремого батальйону морської піхоти. Воїн зарекомендував себе як людина, яка не боїться виконувати поставленні завдання, завжди знав що робити і як правильно це зробити. Він відносно недавно на службі, але вже користувався авторитетом серед своїх братів по зброї.
Завжди хотів вчитися і вдосконалювати себе у військовій справі. Він служив строкову службу, але коли дізнався, що підрозділ їде на виконання завдань в ООС, підписав контракт і не сумніваючись, поїхав зі своїми побратимами,
– пригадують у батальйоні.
Разом з Лінчевським також загинув прапорщик Микола Обуховський. У нього залишилася маленька донька та дружина.
Микола Обуховський/ Фото з фейсбуку 1-го окремого батальйону морської піхоти
У батальйоні пригадують, що Микола був досвідченим воїном, на війні з самого її початку.
Вийшов з Дебальцево і продовжив службу. Мав велику любов до неба і досвід в парашутній справі. Дуже любив свою службу, ніколи не відступав назад, жадав перемоги і завжди підтверджував це ділом,
– зазначили у бальйоні морської піхоти.
Українського військового, який отримав важке поранення, рятують у лікарні Дніпра. Він також отримав снайперська поранення. Куля увійшла під лівим оком і вийшла через скроневу кістку, розламавши кістки черепа на своєму шляху.
Тим часом: Волонтери встановили прапори на могилах загиблих бійців АТО, а їх зняли: фото до та після
Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.