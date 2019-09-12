На Донбасі спіймали бойовика, який мінував і підривав мости – фото

На Донбасі правоохоронці затримали бойовика так званої "ЛНР", який мінував та підривав мости і автошляхи на території, підконтрольній Україні. Затриманий 51-річний чоловік також стояв на блокпостах і будував фортифікаційні споруди для оборони сепаратистів.

Бойовик входив до складу так званого бандформування "Полтинник". З 2014 року він перебував у розшуку.

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За версією поліції, чоловік "жив" у лісі. У нього вилучили стартовий пістолет "Шмайсер" з ознаками переробки, револьвер системи "Наган", 49 набоїв калібру 7,62 мм, 18 набоїв калібру 9 мм та три штик-ножі до гвинтівки часів Другої Світової війни.



Спійманий поліцейськими бойовик

Силовики затримали бойовика в той момент, коли він вийшов з лісу та прийшов до дому одного з пенсіонерів, аби зарядити свій мобільний телефон. Затриманий зізнався правоохоронцям, що мінував дорогу на місто Соледар, мости у Лисичанську. Замінував та підірвав Томашівський міст, що розташований між містами Лисичанськ та Рубіжне.

Коли відновили Томашівський міст?У травні 2014 року бойовики так званої "Армії Південного Сходу" підірвали стратегічний автомобільний міст "Томашівський", що проходить через річку Сіверський Донець між містами Рубіжне та Лисичанськ Луганської області. Тоді в районі Новодружеська тривав багатогодинний бій між бойовиками та українськими військовими. Томашівський міст офіційно відремонтували і відновили у 2017 році.



Турчинов відкриває відремонтований Томашівський міст / РНБО