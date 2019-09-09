Бойовики нарешті дозволили розпочати ремонт мосту у Станиці Луганській

Українська сторона розширює дорогу від КПВВ до зруйнованого мосту в Станиці Луганській, що на Донбасі. Підконтрольні РФ бойовики нарешті підтвердили "режим тиші", тому підрядники змогли спуститися під зруйнований міст, аби розпочати роботи.

Голова Луганської ОДА Віталій Комарницький розповів у коментарі "Вільному радіо", що українська сторона почала розчищати і демонтувати споруди біля мосту.

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Сьогодні перший день, коли нам дозволили спуститись в так званий розлом. Раніше нам не дозволяли вниз. Зараз роботи тривають. Там, йде демонтаж дерев’яних та металевих конструкцій. Сподіваюся, що справи підуть й надалі,

– сказав Комарницький.

За його словами, на місці працюють 24 людини, два трактори, каток та чотири самоскиди. Робітникам вже вдалося вибрали зайвий ґрунт з правого узбіччя та засипали його новим щебенем. Ліве узбіччя дороги поки підготували для укладання першого слою асфальту.

Водночас, піротехніки ДСНС перевіряють та очищують узбіччя дороги від вибухонебезпечних предметів. Також вони обстежують і місцевість біля зруйнованого мосту.

Чому роботи біля мосту в Станиці Луганській зупиняли? На початку вересня українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській. Усе тому, що проросійські бойовики не проводили демонтаж зі своєї сторони.



Окрім бездіяльності, окупаційна адміністрація ще й не пускала українських будівельників до зруйнованої частини мосту. Відмову щодо гарантій безпеки та відмову їх забезпечити окупанти пояснили "відсутністю детального плану відновлювальних робіт".

Чому важливо відновити міст у Станиці Луганській?

Це єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець.



Президент України Володимир Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу