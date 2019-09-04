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      У Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи: про що домовились

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      Через зібльшення обстрілів на Донбасі Україна вимагає, щоб російська сторона повернулась до СЦКК
      Через зібльшення обстрілів на Донбасі Україна вимагає, щоб російська сторона повернулась до СЦКК / ua.news

      На зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 4 вересня українська сторона поставила питання про повернення російської сторони у Спільний центр з контролю і координації сторін (СЦКК) через збільшення кількості обстрілів.

      "Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої мінськими домовленостями", – повідомила прессекретар другого президента України, представника держави в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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      Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити, наголосила вона.

      Що таке СЦКК? Група з контролю за дотриманням мінського протоколу, до якої входять представники української і російської сторін. Центр розпочав роботу 26 вересня 2014 року. З квітня 2015 року українська і російська сторони почали вести окремі журнали випадків порушення режиму припинення вогню. 19 грудня 2017 року всі 75 російських офіцерів, які входили до складу російської сторони СЦКК, виїхали з України і повернулися в РФ.

      В гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення утримуваних осіб.

      Розпочато ремонт мосту в Станиці Луганській. Аби роботи було завершено до кінця осені, українські мостобудівці готові працювати над відновленням мосту цілодобово та без вихідних, зазначила Оліфер. Зауважимо, що 3 вересня українська сторона завершила повний демонтаж фортифікаційних споруд поблизу зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

      В соціально-економічній підгрупі домовилися відновити мобільний зв'язок на всій території Донбасу. Цього зв’язку потребують мирні жителі по обидва боки лінії зіткнення.

      Окремо говорили про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО. Сторони домовились, що під час наступного засідання підгрупи розглянуть окремий приклад підприємства, що підлягає поверненню українському власнику – хлібзавод.

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      окуповані території Донбас Донеччина луганщина карта

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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