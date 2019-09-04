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      В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы: о чем договорились

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      Из-за увеличения обстрелов на Донбассе Украина требует, чтобы российская сторона вернулась в СЦКК
      Из-за увеличения обстрелов на Донбассе Украина требует, чтобы российская сторона вернулась в СЦКК / ua.news

      На встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 4 сентября украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК) из-за увеличения количества обстрелов.

      "Прошедшие две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями", – сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя государства в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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      Этот двусторонний украинско-российский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить, подчеркнула она.

      Что такое СЦКК?Группа по контролю за соблюдением минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон. Центр начал работу 26 сентября 2014 года. С апреля 2015 года украинская и российская стороны начали вести отдельные журналы случаев нарушения режима прекращения огня. 19 декабря 2017 года все 75 российских офицеров, которые входили в состав российской стороны СЦКК, выехали из Украины и вернулись в РФ.

      В гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.

      Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены до конца осени, украинские мостостроители готовы работать над восстановлением моста круглосуточно и без выходных, отметила Олифер. Заметим, что 3 сентября украинская сторона завершила полный демонтаж фортификационных сооружений вблизи разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

      В социально-экономической подгруппе договорились возобновить мобильную связь на всей территории Донбасса. В этой связи нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.

      Отдельно говорили о возврате государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. Стороны договорились, что во время следующего заседания подгруппы рассмотрят отдельный пример предприятия, которое подлежит возвращению украинскому владельцу – хлебзавода.

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      оккупированные территории Донбасс Донетчина Луганщина карта

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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