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      Российские боевики готовятся к обострению: что рассказали украинские защитники

      253 Читати новину українською

      Хоть и не применяется тяжелое вооружение, однако ситуация на подступах к оккупированному Донецку сохраняется напряженной. Если днем, пока на линии разграничения работают международные наблюдатели, оружие молчит, то ночью ситуация меняется.

      Военнослужащий Богдан рассказал, что российские боевики подходят на метров 300, простреливают и резко отходят назад. Тогда их начинает прикрывать пулеметчик и работает снайпер. Они знают, что ведется наблюдение и вся территория просматривается.

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      Украинский защитник рассказал, что иногда вообще провоцируют едва ли не живыми мишенями. Или они так расслабились, зная, что украинские военные без причины огонь открывать не будут.

      Вылезают в полный рост. Провоцируют на выстрелы нашей стороной, рискуя своей жизнью,
      – заявил военнослужащий 24 королевской бригады Богдан.

      Український військовий
      Украинский военный Богдан

      Защитники Марьинки говорят, есть информация, что боевики, укрепив свою линию обороны, теперь готовятся к обострению. Сейчас выходят по ночам и пристреливаются – так нащупывают оборону украинского войска. "Известно, что возможен заход ДРГ противника. Но мы к этому готовы. Ребята морально и физически готовы", – сообщил военнослужащий 24 королевской бригады Сергей.

      Український військовий
      Сергей – украинский защитник

      Военный Сергей воюет уже не первый год, говорит, все же сейчас поведение врага изменилось. Потому что знает, что может сильно получить по зубам.

      По сравнению с первыми годами войны, они сейчас очень осторожно действуют. То есть они хотят жить, если и ведут огонь с перекрытием, в сумерки и осторожно,
      – рассказал военнослужащий 24 королевской бригады Сергей.

      Утверждал, что правильно делают, что боятся. Потому что здесь, в отличие от приезжих наемников, украинские бойцы воюют за свою территорию.

      ​Окупований Донецьк
      Оккупированный Донецк

      "Я нахожусь на своей земле. И ни в коем случае, ни за какую команду я ее не продам. И никогда отсюда не уйду. Для меня логическое завершение этой ситуации – это полная победа", – военнослужащий 24 королевской бригады Сергей.

      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Война
      Источник: 24 канал
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