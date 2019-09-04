Российские боевики готовятся к обострению: что рассказали украинские защитники

Хоть и не применяется тяжелое вооружение, однако ситуация на подступах к оккупированному Донецку сохраняется напряженной. Если днем, пока на линии разграничения работают международные наблюдатели, оружие молчит, то ночью ситуация меняется.

Военнослужащий Богдан рассказал, что российские боевики подходят на метров 300, простреливают и резко отходят назад. Тогда их начинает прикрывать пулеметчик и работает снайпер. Они знают, что ведется наблюдение и вся территория просматривается.

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Украинский защитник рассказал, что иногда вообще провоцируют едва ли не живыми мишенями. Или они так расслабились, зная, что украинские военные без причины огонь открывать не будут.

Вылезают в полный рост. Провоцируют на выстрелы нашей стороной, рискуя своей жизнью,

– заявил военнослужащий 24 королевской бригады Богдан.



Украинский военный Богдан

Защитники Марьинки говорят, есть информация, что боевики, укрепив свою линию обороны, теперь готовятся к обострению. Сейчас выходят по ночам и пристреливаются – так нащупывают оборону украинского войска. "Известно, что возможен заход ДРГ противника. Но мы к этому готовы. Ребята морально и физически готовы", – сообщил военнослужащий 24 королевской бригады Сергей.



Сергей – украинский защитник

Военный Сергей воюет уже не первый год, говорит, все же сейчас поведение врага изменилось. Потому что знает, что может сильно получить по зубам.

По сравнению с первыми годами войны, они сейчас очень осторожно действуют. То есть они хотят жить, если и ведут огонь с перекрытием, в сумерки и осторожно,

– рассказал военнослужащий 24 королевской бригады Сергей.

Утверждал, что правильно делают, что боятся. Потому что здесь, в отличие от приезжих наемников, украинские бойцы воюют за свою территорию.



Оккупированный Донецк

"Я нахожусь на своей земле. И ни в коем случае, ни за какую команду я ее не продам. И никогда отсюда не уйду. Для меня логическое завершение этой ситуации – это полная победа", – военнослужащий 24 королевской бригады Сергей.

Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала