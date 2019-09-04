Російські бойовики готуються до загострення: що розповіли українські захисники

Хоч і не застосовується важке озброєння, проте ситуація на підступах до окупованого Донецька зберігається напруженою. Якщо вдень, поки на лінії розмежування працюють міжнародні спостерігачі, зброя мовчить, то вночі ситуація змінюється.

Військовослужбовець Богдан розповів, що російські бойовики підходять на метрів 300, прострілюють й різко відходять назад. Тоді їх починає прикривати кулеметник та працює снайпер. Вони знають, що ведеться спостереження й вся територія продивляється.

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Український захисник розповів, що іноді взагалі провокують чи не живими мішенями. Або вони так розслабились, бо знають, що українські військові без причини вогонь відкривати не будуть.

Вилазять в повний ріст. Провокують на вистріли нашою стороною, ризикуючи своїм життям,

– заявив військовослужбовець 24 королівської бригади Богдан.



Український військовий Богдан

Захисники Мар'їнки кажуть, є інформація, що бойовики, укріпивши свою лінію оборони, тепер готуються до загострення. Зараз виходять ночами і пристрілюються – так намацують оборону українського війська. "Відомо, що можливий захід ДРГ противника. Але ми до цього готові. Хлопці морально та фізично готові", – повідомив військовослужбовець 24 королівської бригади Сергій.



Сергій – український захисник

Військовий Сергій воює вже не перший рік, каже, все ж таки зараз поведінка ворога змінилася. Бо знає, що може добряче отримати по зубах.

Порівняно з першими роками війни, вони зараз дуже обережно діють. Тобто вони теж хочуть жити, якщо і ведуть вогонь з перекриттям, в сутінки і обережно,

– розповів військовослужбовець 24 королівської бригади Сергій.

Стверджував, правильно роблять, що бояться. Бо тут, на відміну від приїжджих найманців, українські бійці воюють за свою територію.



Окупований Донецьк

"Я знаходжуся на своїй землі. Й ні в якому разі, ні за яку команду я її не здам. І ніколи звідси не піду. Для мене логічне завершення цієї ситуації – це повна перемога", – військовослужбовець 24 королівської бригади Сергій.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу