16:08
4 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань
      Вєсті Кремля
      22:16, 3 вересня
      Вєсті.UA: Аваков передає досвід. Акустична зброя Ляшка
      Вєсті.UA
      20:11, 3 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Російські бойовики готуються до загострення: що розповіли українські захисники

      417 Читать новость на русском

      Хоч і не застосовується важке озброєння, проте ситуація на підступах до окупованого Донецька зберігається напруженою. Якщо вдень, поки на лінії розмежування працюють міжнародні спостерігачі, зброя мовчить, то вночі ситуація змінюється.

      Військовослужбовець Богдан розповів, що російські бойовики підходять на метрів 300, прострілюють й різко відходять назад. Тоді їх починає прикривати кулеметник та працює снайпер. Вони знають, що ведеться спостереження й вся територія продивляється.

      Читайте також: Ворог активізувався: українські військові будують бліндажі та посилюють позиції

      Український захисник розповів, що іноді взагалі провокують чи не живими мішенями. Або вони так розслабились, бо знають, що українські військові без причини вогонь відкривати не будуть.

      Вилазять в повний ріст. Провокують на вистріли нашою стороною, ризикуючи своїм життям,
      – заявив військовослужбовець 24 королівської бригади Богдан.

      Український військовий
      Український військовий Богдан

      Захисники Мар'їнки кажуть, є інформація, що бойовики, укріпивши свою лінію оборони, тепер готуються до загострення. Зараз виходять ночами і пристрілюються – так намацують оборону українського війська. "Відомо, що можливий захід ДРГ противника. Але ми до цього готові. Хлопці морально та фізично готові", – повідомив військовослужбовець 24 королівської бригади Сергій.

      Український військовий
      Сергій – український захисник

      Військовий Сергій воює вже не перший рік, каже, все ж таки зараз поведінка ворога змінилася. Бо знає, що може добряче отримати по зубах.

      Порівняно з першими роками війни, вони зараз дуже обережно діють. Тобто вони теж хочуть жити, якщо і ведуть вогонь з перекриттям, в сутінки і обережно,
      – розповів військовослужбовець 24 королівської бригади Сергій.

      Стверджував, правильно роблять, що бояться. Бо тут, на відміну від приїжджих найманців, українські бійці воюють за свою територію.

      ​Окупований Донецьк
      Окупований Донецьк

      "Я знаходжуся на своїй землі. Й ні в якому разі, ні за яку команду я її не здам. І ніколи звідси не піду. Для мене логічне завершення цієї ситуації – це повна перемога", – військовослужбовець 24 королівської бригади Сергій.


      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Як змінився Київ за 5 років правління Кличка
      сьогодні
      10408
      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Війна Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ціни на квартири у новобудовах Одеси продовжують стрімке падіння
      сьогодні , 16:01 Ціни на квартири у новобудовах Одеси продовжують стрімке падіння
      823
      Боротьба за Літній театр в Одесі: суд виніс скандальне рішення у справі
      сьогодні , 15:31 Боротьба за Літній театр в Одесі: суд виніс скандальне рішення у справі
      Тетяна Мартинюк 161
      Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      сьогодні , 09:00 Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      1388
      Як змінився Київ за 5 років правління Кличка
      сьогодні , 15:29 Як змінився Київ за 5 років правління Кличка
      Світлана Попова 10402
      Путін відправив кілера до Берліна? – Bild
      сьогодні , 15:00 Путін відправив кілера до Берліна? – Bild
      Світові Медіа 1152
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук