Ворог активізувався: українські військові будують бліндажі та посилюють позиції

Один український військовий загинув на Донбасі минулої доби. Це 24-річний Андрій Проценко, який став жертвою обстрілу з боку проросійських найманців неподалік Водяного, що на Донеччині. Загалом на фронті ситуація хитка.

На околицях Авдіївки рідко коли буває повна тиша. Навіть вдень противник пострілює хаотичними чергами.

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А от снайпери працюють прицільно. Напередодні куля влучила у бійницю. Військовослужбовець 92 бригади ЗСУ Олександр показав наслідки.



Ворожі снайпери мітко стріляють по позиціях ЗСУ

Раніше влучити туди було складніше, додав боєць. Та зараз, користуючись фактично одностороннім режимом припинення вогню, вороги свої позиції покращують та зміщують. Це не аби як дратує військових.

Будують нові позиції. Вони ще у "зеленках" (на армійському жаргоні це означає густі лісові хащі, – 24 канал) прокопали новий окоп на 70 метрів ближче, ніж раніше було. Це дуже погано,

– наголосив Олександр.

Адже згодом їх буде складніше з цих позицій прогнати. Наші військові також даремно час не гають, тож вже незабаром у них з'явиться ще один бліндаж. Під укриття зробили заглиблення на три – чотири метри. Також вимощують камінням доріжки та обшивають стінки в окопах. Утеплюють бліндажі.

Військові ЗСУ будують новий бліндаж

Раніше викопали цілі підземні ходи, щоб за можливістю взагалі не виходити на відкриту територію. Цікаво, що бійцям на посту допомагає чергувати особливий воїн.



Бійцям на посту допомагає чергувати особливий воїн

Олександр зауважив, що вони вирішили намалювати Шевченка, бо він є символом України. Тож тепер раз з бійцями "Шева" боронить українську землю. Військові вірять, його слова невдовзі справдяться – ворога поборють.

Безстрокове "хлібне перемир’я" розпочалося 21 липня. Офіційно за цей час в зоні проведення ОС загинули 8 українських військових і 17 отримали поранення. Неофіційно кількість жертв є набагато більшою.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу