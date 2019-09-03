Враг активизировался: украинские военные строят блиндажи и усиливают позиции

Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки. Это 24-летний Андрей Проценко, который стал жертвой обстрела со стороны пророссийских наемников недалеко от Водяного, что на Донетчине. Ситуация на фронте шаткая.

На окраинах Авдеевки редко когда бывает полная тишина. Даже днем противник постреливает хаотичными очередями.

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А вот снайперы работают прицельно. Накануне пуля попала в бойницу. Военнослужащий 92 бригады ВСУ Александр показал последствия.



Вражеские снайперы метко стреляют по позициям ВСУ

Раньше попасть туда было сложнее, добавил боец. Но сейчас, пользуясь фактически односторонним режимом прекращения огня, враги свои позиции улучшают и смещают. Это сильно раздражает военных.

Строят новые позиции. Они еще в "зеленках" (на армейском жаргоне это означает густые лесные чащи, – 24 канал) прокопали новый окоп на 70 метров ближе, чем раньше было. Это очень плохо,

– подчеркнул Александр.

Ведь впоследствии их будет сложнее с этих позиций прогнать. Наши военные также зря время не теряют, поэтому уже вскоре у них появится еще один блиндаж. Под укрытие сделали углубление на примерно на три-четыре метра. Также устилают камнями дорожки и обшивают стены в окопах. Утепляют блиндажи.

Военные ВСУ строят новый блиндаж

Ранее выкопали целые подземные ходы, чтобы по возможности вообще не выходить на открытую территорию. Интересно, что бойцам на посту помогает дежурить особый воин.



Бойцам на посту помогает дежурить особый воин

Александр заметил, что они решили нарисовать Шевченко, потому что он является символом Украины. Поэтому теперь вместе с бойцами "Шева" защищает украинскую землю. Военные верят, его слова вскоре сбудутся – врага поборют.

Бессрочное "хлебное перемирие" началось 21 июля. Официально за это время в зоне проведения ОС погибли 8 украинских военных и 17 получили ранения. Неофициально количество жертв намного больше.

Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала