Тревожная активность на оккупированном Донбассе: что выяснила разведка

С начала осени боевики на оккупированном Донбассе активизировались. В частности, из Ростовской области туда перебросили дополнительные диверсионные группы, входящие в состав подразделений специального назначения вооруженных сил России.

Верхушка войск российских оккупантов с начала осени увеличила количество провокаций на линии разграничения, об этом рассказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга 3 сентября.

Вам будет интересно: Как российская пропаганда промывает мозги относительно ситуации на Донбассе: шокирующие факты

Так, разведка выяснила, что новые диверсионные группы и снайперы из России прибыли на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС России.

При этом противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля,

– добавил он.

Боевики в последние дни увеличили количество обстрелов, игнорируя "перемирие". Так, 2 сентября они совершили 15 обстрелов – традиционно с использованием запрещенного минскими соглашениями оружия. Из-за действий боевиков погиб украинский воин, еще один получил ранения.

Бессрочное "хлебное перемирие" началось 21 июля. Официально за это время в зоне проведения ОС погибли 8 украинских военных и 17 получили ранения. Неофициально количество жертв намного больше – 24 канал сообщал об около 20 погибших.



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала