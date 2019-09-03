Тривожна активність на окупованому Донбасі: що з'ясувала розвідка

Від початку осені бойовики на окупованому Донбасі активізувались. Зокрема, із Ростовської області туди перекинули додаткові диверсійні групи, що входять до складу підрозділів спеціального призначення збройних сил Росії.

Верхівка військ російських окупантів від початку осені збільшила кількість провокацій на лінії розмежування, про це розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу 3 вересня.

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Так, розвідка з’ясувала, що нові диверсійні групи та снайпери з Росії прибули на передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС Росії.

При цьому противник продовжує використовувати для прихованого переміщення особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів з Росії на тимчасово окуповану територію неконтрольовані українською владою ділянки кордону поза пунктами контролю,

– додав він.

Бойовики протягом останніх днів збільшили кількість обстрілів, ігноруючи "перемир'я". Так, 2 вересня вони здійснили 15 обстрілів – традиційно із використанням забороненої мінськими угодами зброї. Через дії бойовиків загинув український воїн, ще один отримав поранення.

Безстрокове "хлібне перемир’я" розпочалося 21 липня. Офіційно за цей час в зоні проведення ОС загинули 8 українських військових і 17 отримали поранення. Неофіційно кількість жертв є набагато більшою – 24 канал повідомляв про близько 20 загиблих.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу