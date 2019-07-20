На Донбасі розпочинається перемир'я: що говорять бойовики

З 00:01 неділі, 21 липня, на Донбасі набуває сили перемир’я, про яке у Мінську домовилися 17 числа.

Представники бойовиків уже заявили, що вони є готовими до безстрокового перемир’я на Донбасі, передає "РБК-Україна" з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

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Зокрема, ватажки так званих "народних міліцій" фейкових "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" переконують, що вони є готовими до виконання умов безстрокового перемир'я на Донбасі з 00:01 неділі, 21 липня.

Крім того, ватажки "народних міліцій" заявили, що нібито донесли всім підрозділам бойовиків норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню та умов його дії.

До слова, українські бійці завжди дотримувалися режиму припинення вогню та усі їхні дії відповідали мінським угодам.

Про перемир’я на Донбасі домовилися під час Тристоронньої контактної групи, засідання якої провели у Мінську 17 липня. За словами представника України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Романа Безсмертного, в документі про перемир'я на Донбасі вперше прописано відповідальність сторін.

Досягнуті домовленості про те, що з 00:01 21 числа розпочинається безстрокова заборона обстрілу. Водночас, вперше, в документі, в заяві зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню. У заяві передбачено відповідальність осіб за відкриття вогню. Також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню. Тобто, сторони публічно беруть на себе обов’язок не вести вогонь впродовж неозначеного періоду,

– повідомив він.

Тим часом, бойовики завдали значних втрат Об'єднаним силам на Донбасі

Зауважимо, до заяв про прийдешнє перемир’я на Донбасі як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської. Найближчим часом сторони конфлікту мають створити тут зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону.