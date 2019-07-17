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      У Мінську домовилися про перемир’я на Донбасі та обмін полоненими

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Перемир’я на окупованих територіях має розпочатися у день парламентських виборів в Україні, тобто 21 липня. Що ж до обміну полоненими, то він має відбутися у форматі 101 на 50.

      Таких домовленостей досягла Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО. Про це повідомила речниця другого українського президента Кучми Дарія Оліфер.

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      Так, перемир’я на Донбасі має розпочатися опівночі 21 липня за київським часом. Водночас, підтверджене розташування 69 громадян, яких Україна прагне звільнити.

      Домовились в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення осіб,
      – додала речниця Кучми.

      Водночас членкиня гуманітарної підгрупи Валерія Лутківська підтвердила, що досягнуті домовленості про обмін полоненими у форматі 101 на 50. Однак для його здійснення потрібен час, аби завершити необхідні юридичні процедури.

      Також сторони повторно заявили про свою "відданість повному виконанню Мінських домовленостей" і зобов’язалися забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України.

      Завершено розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Домовлено, що найближчим часом відбудеться одночасний, синхронний демонтаж фортифікаційних споруд,
      – написала Оліфер.

      Так, мовиться про знесення споруди незаконного формування так званої "ЛНР" на мосту, а також група домовилася про те, що окупанти почнуть прибирати власні символи. Українська сторона, своєю чергою, готова якнайшвидше забезпечити ремонт своєї частини мосту.

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      Що таке Тристороння контактна група? Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.

      Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Обмін полоненими Мінські домовленості Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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