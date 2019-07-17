У Мінську домовилися про перемир’я на Донбасі та обмін полоненими

Перемир’я на окупованих територіях має розпочатися у день парламентських виборів в Україні, тобто 21 липня. Що ж до обміну полоненими, то він має відбутися у форматі 101 на 50.

Таких домовленостей досягла Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО. Про це повідомила речниця другого українського президента Кучми Дарія Оліфер.

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Так, перемир’я на Донбасі має розпочатися опівночі 21 липня за київським часом. Водночас, підтверджене розташування 69 громадян, яких Україна прагне звільнити.

Домовились в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення осіб,

– додала речниця Кучми.

Водночас членкиня гуманітарної підгрупи Валерія Лутківська підтвердила, що досягнуті домовленості про обмін полоненими у форматі 101 на 50. Однак для його здійснення потрібен час, аби завершити необхідні юридичні процедури.

Також сторони повторно заявили про свою "відданість повному виконанню Мінських домовленостей" і зобов’язалися забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України.

Завершено розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Домовлено, що найближчим часом відбудеться одночасний, синхронний демонтаж фортифікаційних споруд,

– написала Оліфер.

Так, мовиться про знесення споруди незаконного формування так званої "ЛНР" на мосту, а також група домовилася про те, що окупанти почнуть прибирати власні символи. Українська сторона, своєю чергою, готова якнайшвидше забезпечити ремонт своєї частини мосту.

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Що таке Тристороння контактна група? Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.