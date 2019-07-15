Усе залежить від позиції президента, – Безсмертний про нові переговори у Мінську

Роман Безсмертний, якого глава держави повернув до Тристоронньої контактної групи, анонсує зустріч із Володимиром Зеленським перед черговою поїздкою у Мінськ.

Новий раунд переговорів планується 17 липня, про це політик і дипломат повідомив на сторінці у Facebook.

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Відтак Безсмертний наголошує – цього тижня ситуація має прояснитись.

Напередодні поїздки до Мінська має відбутися зустріч з президентом Зеленським. Я проти процесу заради процесу. Все залежить від позиції президента Зеленського,

– написав він.

Дипломат також додав, що готовий продукувати певні ініціативи, які будуть стояти на сторожі державного суверенітету України.

Окремо зазначив, що необхідно створити "координуючий орган", який супроводжував би роботу мінського і нормандського процесів.

Як Безмертний повернувся до ТГК?

Президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську. Він вже був її учасником з 2015 по 2016 рік на запрошення Петра Порошенка.

Під час переговорного процесу він наполягав на необхідності припинення вогню і звільнення заручників. Окрім того, виступав за розробку стратегії реінтеграції Донбасу і Криму. Всього за рік через протиріччя із президентом Порошенком Безсмертний покинув контактну групу.

Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.