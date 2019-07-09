Зеленський повернув Безсмертного у Мінський процес: кого він замінить

Романа Безсмертного повернули до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську. Він вже був учасником переговорного процесу з 2015 по 2016 рік.

Так, Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ. На цій посаді він замінить Олександра Моцика. Про це мовиться у відповідному указі на сайті глави держави.

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Що відомо про попередню участь Безсмертного у мінських переговорах?

У 2015 році на запрошення Петра Порошенка Безсмертний долучився до мінської групи по Донбасу. Під час переговорного процесу він наполягав на необхідності припинення вогню і звільнення заручників. Окрім того, виступав за розробку стратегії реінтеграції Донбасу і Криму. Всього за рік через протиріччя із президентом Порошенком Безсмертний покинув контактну групу.

Слід зазначити, що гучний скандал із Безсмертним розгорівся у жовтні 2017 року. В ефірі одного ток-шоу ініціативи Безсмертного в рамках контактної групи з Донбасу різко розкритикували. Так, політика звинуватили у тому, що він пропонував сісти за один стіл переговорів із представниками окупаційних адміністрацій у Мар’їнці.

Більше інформації про Романа Безсмертного – читайте у статті журналістів 24 каналу

Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.