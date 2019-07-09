17:03
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленський повернув Безсмертного у Мінський процес: кого він замінить

      655 Читать новость на русском
      Роман Безсмертний
      Роман Безсмертний / 24 канал

      Романа Безсмертного повернули до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську. Він вже був учасником переговорного процесу з 2015 по 2016 рік.

      Так, Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ. На цій посаді він замінить Олександра Моцика. Про це мовиться у відповідному указі на сайті глави держави.

      Актуально! Мінський формат не просто вбили, а перетворили на зомбі, – Клімкін

      Що відомо про попередню участь Безсмертного у мінських переговорах?

      У 2015 році на запрошення Петра Порошенка Безсмертний долучився до мінської групи по Донбасу. Під час переговорного процесу він наполягав на необхідності припинення вогню і звільнення заручників. Окрім того, виступав за розробку стратегії реінтеграції Донбасу і Криму. Всього за рік через протиріччя із президентом Порошенком Безсмертний покинув контактну групу.

      Слід зазначити, що гучний скандал із Безсмертним розгорівся у жовтні 2017 року. В ефірі одного ток-шоу ініціативи Безсмертного в рамках контактної групи з Донбасу різко розкритикували. Так, політика звинуватили у тому, що він пропонував сісти за один стіл переговорів із представниками окупаційних адміністрацій у Мар’їнці.

      Більше інформації про Романа Безсмертного – читайте у статті журналістів 24 каналу

      Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.

      Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

      blog_ava
      Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує другий номер у списку "Опозиційного блоку"
      сьогодні
      7223
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Мінські домовленості Володимир Зеленський Призначення Зеленського Роман Безсмертний
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пенсії, зарплати, виплати: що обіцяють партії перед виборами
      сьогодні , 17:00 Пенсії, зарплати, виплати: що обіцяють партії перед виборами
      Центр UA 9
      Хто йде до Ради: імена кандидатів, які відкрито підтримують Росію
      сьогодні , 16:30 Хто йде до Ради: імена кандидатів, які відкрито підтримують Росію
      Дмитро Гнап 449
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      669
      День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача
      сьогодні , 16:00 День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача
      Наталя Сколоздра 6757
      Хто такий Георгій Габунія: біографія журналіста, який у прямому ефірі обматюкав Путіна
      сьогодні , 15:48 Хто такий Георгій Габунія: біографія журналіста, який у прямому ефірі обматюкав Путіна
      530
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук