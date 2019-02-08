Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про кандидата у президенти

Колишній соратник Віктора Ющенка, Роман Безсмертний, про свої президентські амбіції заявив ще у 2018 році. Політик подав документи до ЦВК та офіційно став кандидатом у Президенти України. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Романа Безсмертного

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Роман Безсмертний народився 15 листопада 1965 року в селі Мотижин Макарівського району на Київщині.

Вищу освіту Безсмертний здобував у Київському педагогічному інституті імені Драгоманова, за фахом він – вчитель історії. Закінчив навчання у 1990 році. Навчання переривав, оскільки з 1983 по 1985 рік служив в армії.

У 1997 році він захистив кандидатську дисертацію на тему "Соціально-політичний устрій українського суспільства (концепція Донцова)" при Інституті національних відносин і політології НАНУ.

Сім’я та захоплення кандидата у президенти

Перша дружина Романа Безсмертного, Людмила, – вчитель історії. Від цього шлюбу у нього є дочка Лілія.

Теперішня його дружина – Тетяна Мокріді. У шлюбі має доньок-близнючок Єлизавету і Анастасію.



Безсмертний із сім'єю

Захоплюється Безсмертний футболом і класичною музикою, колекціонує вінілові платівки.

Кар’єра

Спочатку Роман Безсмертний працював за фахом – вчителем історії у Бородянській середній школі №2. Там самостійно створив краєзнавчу експозицію.

Наразі Безсмертний є викладачем та почесним професором Київського національного університету культури і мистецтв.

Політична кар’єра

З 1994 року Безсмертний – народний депутат Верховної Ради України. Вперше до парламенту він пройшов по мажоритарному окрузі у рідному Макарівському районі. На той час політику було 28 років, на вибори його висунула "Українська республіканська партія".

Слід зазначити, що Безсмертний є одним із основних авторів Конституції України.

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Від 1997 Безсмертний – постійний представник президента Кучми у Верховній Раді. На цій посаді політик перебував до квітня 2002 року.

У 1998 році політик знову проходить у парламент, щоправда, вже за списками "Народно-демократичної партії". Саме під час другої каденції Безсмертного у Раді починається його багаторічна робота із тодішнім прем’єр-міністром, а згодом і президентом Віктором Ющенком та його партією "Наша Україна".

Саме за списками цієї партії Безсмертний втретє проходить до парламенту у 2002 році.

На президентських виборів 2004 року Безсмертний керував виборчим штабом Ющенка. А під час подій Помаранчевої революції політик виконує роль коменданта наметового містечка на Майдані.



Роман Безсмертний під час Помаранчевої революції

Міністерське крісло політик отримав у 2005 році. Так, в урядах Тимошенко та Єханурова він займав посаду віце-прем’єр-міністра з питань адміністративно-територіальної реформи.

У квітні 2007 року Ющенко призначив Безсмертного заступником глави Секретаріату Президента України. Цю посаду він обіймав до травня 2009 року. Згодом знову повернувся до партійної роботи: працював керівником виконкому "Нашої України".

За час президентства Януковича Безсмертного призначили послом України в Білорусі. Цю посаду він займав всього рік. Під час подій, які відбувалися до і після президентських виборів у країні в 2010 році він був солідарним із європейським дипломатичним корпусом, що не визнавав перемогу Олександра Лукашенка. Так, Безсмертний у якості посла пропустив його інавгурацію.

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У 2015 році на запрошення Петра Порошенка Безсмертний долучається до мінської групи по Донбасу. Під час переговорного процесу він наполягав на необхідності припинення вогню і звільнення заручників. Окрім того, виступав за розробку стратегії реінтеграції Донбасу і Криму. Всього за рік через протиріччя із президентом Порошенком Безсмертний покидає контактну групу.

У 2018 році після деякого затишшя та, ймовірно, анонсуючи власне висунення кандидатом у президенти, Безсмертний в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що "стомився підносити патрони тим, хто не вміє стріляти".

Скандали, пов’язані із кандидатом

Політика часто звинувачували у тому, що він працював на Кучму. Навіть під час "касетного скандалу", пов’язаного зі зникненням Георгія Гонгадзе, політик бурхливо підтримував другого Президента України.

Попри здобуття слави "сірого кардинала", зокрема, під час роботи у "Нашій Україні" до Безсмертного причепилось клеймо невдахи. Так, у 2006 році, коли Безсмертний був керівником передвиборчої кампанії "Нашої України", партія змогла отримати на парламентських виборах всього 3 місце. Таким чином у парламент Безсмертний провів всього 80 депутатів (коли загальна кількість місць становила – 450). Тоді у невдачі звинуватили саме Безсмертного.



Роман Безсмертний здобув славу "сірого кардинала"

Погані відносини у політика із іншим кандидатом у президенти – Юлією Тимошенко.

Саме Безсмертного Тимошенко звинувачувала у причетності до своєї відставки із позиції прем’єр-міністра у 2015 році.

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Сам політик неодноразово заявляв, що Тимошенко не підходить на роль прем’єра.

Ще один гучний скандал із Безсмертним розгорівся у жовтні 2017 року. В ефірі одного із ток-шоу ініціативи Безсмертного в рамках контактної групи з Донбасу різко розкритикували.

Так, політика звинуватили у тому, що він пропонував сісти за один стіл переговорів із представниками окупаційних адміністрацій у Мар’їнці.

У відповідь Безсмертний заявив, що лише 46 тисячам з 2,8 мільйона осіб на Донбасі можна пред'явити пряму провину в тому, що вони воюють проти України.

Статки політика

Декларація Романа Безсмертного – досить скромна. Так, у 2017 році політик задекларував три земельні ділянки на Київщині загальною площею у 22 500 квадратних метрів, житловий будинок на 100 квадратних метрів та квартиру у Києві площею 1 200 квадратних метрів.

Також Безсмертний вказав 269 162 гривні зарплати, 130 965 – зарплати отриманої за сумісництвом та 17 050 гривень страхової виплати, отриманої його дружиною.

Кандидат у президенти зберігає на рахунку у "Державному експортно-імпортному банку України" 73 895 гривень, у "Приватбанку" – 75 110 гривень. Готівкою Безсмертний тримає 7 тисяч доларів і 115 тисяч гривень.

Також політик задекларував колекцію старовинних книг і годинник Chopard, який належить його дружині.

Має автівку Mersedes-Benz S 500 2005 року випуску.



Роман Безсмертний

Політична програма кандидата

Безсмертний пропонує проведення територіальної реформи та посилення ролі місцевого самоврядування, перехід до держави громад.

Також політик пропонує Україні перейти до діалогу з Росією та мешканцями окупованих територій заради звільнення військовополонених і поступової реінтеграції окупованих територій.

Обіцяє Безсмертний і боротися з корупцією, дбати про екологію та духовне життя.

Щодо освіти, то кандидат вважає, що кожна дитина, закінчуючи школу, має опанувати робітничу професію.

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