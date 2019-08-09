Україна повинна припинити переговори у Мінську, – Безсмертний

На такий крок державі слід піти після загибелі 4 українських воїнів під Павлополем в часі проголошеного безстрокового перемир’я. Не приступати до переговорів слід, як мінімум, доти, поки не буде зібраний "нормандський формат".

Бо поки Росія реалізує свою зовнішню політику через принцип примусу до миру силою. Про це розповів представник України в Тристоронній контактній групі на переговорах в Мінську Роман Безсмертний в ефірі телеканалу ATR.

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На мою думку, після подій в Павлополі перше, що слід було зробити, – це сказати: Україна припиняє роботу у мінському процесі до моменту, поки не буде зібраний "нормандський формат". Якщо на Росію не давити, вона буде діяти агресивно,

– зауважив він.

На думку політика, Росія буде діяти проти України силою в будь-яких умовах.

"У Росії зовнішня політика реалізується через принцип примусу до миру силою. І це треба розуміти, і треба готуватися до того, що проти нас будуть діяти силою в будь-яких умовах. За столом переговорів, на лінії розмежування, в дипломатичному протоколі, в міжнародних організаціях, в двосторонніх діалогах завжди буде застосовуватися механізм сили через власне тлумачення міжнародних норм" – зазначив Безсмертний.

Важливо! Шостого серпня через обстріли на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців. Трагедія трапилася поблизу Павлополя. Варто наголосити, що на окупованих територіях від 21 липня триває безстрокове "Хлібне перемир’я", під час якого обстріл має бути припинений з обох сторін конфлікту.



На смертельний обстріл відреагував і президент Зеленський, і секретар РНБО Данилюк. Своєю чергою, спецпредставник Держдепу США Курт Волкер засудив дії проросійських бойовиків і висловив розчарування щодо порушення перемир’я.

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