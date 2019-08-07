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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Наймолодшому минуло 20: що відомо про загиблих під Павлопомлем українських воїнів – фото

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      Фото загиблих під Павлопомлем українських воїнів
      Фото загиблих під Павлопомлем українських воїнів / Колаж 24 каналу

      Через обстріл проросійських бойовиків в зоні ООС загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра та матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

      Про загибель українських воїнів пишуть на сторінках місцевих органів влади у соцмережах. Настаршому із них минуло 30 років, наймолодшому – 20. 

      Важливо: Зеленський скликав силовиків через загибель військових на Донбасі: основні тези

      Боойвики обстріляли українські позиції поблизу Павлополя 6 серпня. Ворог стріляв із гранатомета. Міна влучила просто в окоп, де військовослужбовці збройних сил проводили інженерне обладнання своїх позицій.

      Внаслідок обстрілу загинув старший матрос Олександр Шарко – 1988 року народження, про це повідомили у прес-службі Чернігівського обласного військового комісаріату повідомили. бригаді воїн був помічником гранатометника.

      Олександо Шарко
      Олександо Шарко/ Фото з соцмереж

      Олександр родом із Козелецького району, що в Чернігівській області.

      Матрос Владислав Рак  1998 року народження. У підрозділі морської піхоти він служив на посаді гранатометника. Владислав родом з козельця, що на Чернігівщині.

      Владислав Рак
      Владислав Рак/ Фото з соцмереж

      Сергій Шандара родом із села Торчин Хмільницького району, що на Вінничині. Йому було 24 – військовий народився у 1995 році, пише видання "Вежа".

      Сергій Шандара
      Сергій Шандара/ Фото з соцмереж 

      Матрос Василь Курдов – 1999 року народження, повідомляє UA.Миколаїв.  Воїн родом із села Ганнівка Братського району Миколаївської області. Він служив навідником у десантно-штурмовій роті 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

      Василь Курдов
      Василь Курдов/ Фото з соцмереж

      Зазначимо, Президент України Володимир Зеленський доручив виділити квартири сім'ям чотирьох українських військових, які 6 серпня загинули внаслідок нічного обстрілу на Донбасі. Окрім того, глава держави зателефонував російськом президенту Володимирові Путіну. Під час розмові він наголосив, що обстріли з боку бойовиків під час перемир'я є неприпустимими і не наближують примирення. 

      Як бойовики ігнорують "перемир'я" на Донбасі?Воно почало діяти від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Про перемир'я сторони конфлікту домовилися у Мінську. Відповідно до угоди, "режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Однак бойовики систематично порушують режим тиші і продовжують обстріли. Керівник Генштабу Руслан Хомчак наголосив, що від початку оголошення перемир'я – з 21 липня – на Донбасі загинули 6 військовослужбовців ООС. Поранення отримали 9 воїнів.


      Карта окупованих територій українського Донбасу

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      Теги: Новини України Новини політики Фотоновини Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
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