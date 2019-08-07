Зеленський зібрав силовиків на термінову нараду через загибель 4 військових на Донбасі

В Офісі президента під головуванням Володимира Зеленського триває темінова нарада. Президент скликав силовиків через порушення окупантами перемир’я на Донбасі та загибель чотирьох українських військових.

На нараді присутні секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк, голова Генштабу Руслан Хомчак і представники ключових підрозділів ЗСУ.

Заява президента: Не залишимо без відповіді жодну атаку, – Зеленський про загибель чотирьох воїнів ОС на Донбасі

Бойовики обстріляли українських військових 6 серпня поблизу Павлополя попри режим тиші. Через обстріли загинули 4 українські воїни. Спостерігачі ОБСЄ зафіксовали вибух – ймовірно, боєприпасу для гранатомета СПГ-9. На місці загибелі військових залишилась вирва, характерна для розриву артилерійського боєприпасу.

Що відомо про так зване безстрокове перемир'я на Донбасі

Воно почало діяти від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Про перемир'я сторони конфлікту домовилися у Мінську. Відповідно до угоди, "режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

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