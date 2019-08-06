Світ побачив, хто миру не хоче, – Зеленський про загибель чотирьох воїнів ОС на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що смертельний обстріл українських військових поблизу Павлополя є спрямованим на підрив не тільки перемир’я, яке сьогодні має тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.
Близько опівночі 6 серпня, попри перемир’я, бойовики здійснили атаку українських позицій біля села Богданівка на Донеччині. Обстріли тривали близько 1 години. У результаті четверо українських військових загинули.
За його словами, Україна щиро прагне миру та це прагнення є незмінним. Але 6 серпня весь світ побачив, хто саме миру не хоче. Зауважимо, хлібне перемир’я тривало всього 17 днів.
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Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин,
– наголосив Зеленський.
Також він висловив щирі співчуття родинам загиблих героїв.
"Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових. Україна обов’язково буде єдиною та мирною", – додав президент.