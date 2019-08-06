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      Світ побачив, хто миру не хоче, – Зеленський про загибель чотирьох воїнів ОС на Донбасі

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що смертельний обстріл українських військових поблизу Павлополя є спрямованим на підрив не тільки перемир’я, яке сьогодні має тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.

      Близько опівночі 6 серпня, попри перемир’я, бойовики здійснили атаку українських позицій біля села Богданівка на Донеччині. Обстріли тривали близько 1 години. У результаті четверо українських військових загинули.

      За його словами, Україна щиро прагне миру та це прагнення є незмінним. Але 6 серпня весь світ побачив, хто саме миру не хоче. Зауважимо, хлібне перемир’я тривало всього 17 днів.

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      Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин,
      – наголосив Зеленський.

      Також він висловив щирі співчуття родинам загиблих героїв.

      "Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових. Україна обов’язково буде єдиною та мирною", – додав президент.

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      Теги: Новини України Новини політики Перемир'я Президент України Володимир Зеленський Операція Об'єднаних сил Жертви Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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