Поодинокі порушення миру не є зривом домовленостей, – Генштаб

Поодинокі обстріли на Донбасі з боку бойовиків у Генштабі не вважають порушенням домовленостей, що були досягнуті в Мінську. Політичні спекуляції на цю тему вважають недоречними.

Домовленості щодо режиму припинення вогню від 21 липня працюють, тому будь-які розмови про зрив перемир'я шкодять силам ООС та заважають виконувати завдання, сказав Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак агентству "Інтерфакс".

Важливо: "Хлібне перемир’я" на Донбасі: ворог із мінометів обстрілює українських військових

Частини та підрозділи об'єднаних сил демонструють тверду позицію щодо забезпечення сталого режиму припинення вогню. Водночас ще спостерігаються поодинокі випадки порушень режиму тиші з боку найманців та окупантів,

– сказав він.

Також Хомчак зазначив, що за 11 діб від початку перемир'я, бойових втрат серед особового складу немає.

Утім, за інформацією Міноборони, у лавах української армії є поранений внаслідок обстрілів з непідконтрольної території. Відповідна інформація з'явилася ще до заяви Хомчака.

Що відомо про "Хлібне перемир'я"?Тристороння контактна група в Мінську домовилась про так зване "хлібне перемир'я" з 21 липня. Представники також домовилися про звільнення полонених. Бойовики віддадуть 69 українських військовополонених в обмін на 208 осіб, яких запитують окупанти. Загалом, на Донбасі поменшало обстрілів, щоправда, зовсім вони не зникли.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу