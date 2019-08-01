15:15
1 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чергова маріонетка Путіна. 46 хвилин вибачень для Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:23, 31 липня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
      Вєсті.UA
      19:11, 31 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Поодинокі порушення миру не є зривом домовленостей, – Генштаб

      185 Читать новость на русском
      Зона ООС
      Зона ООС / ЦЕНЗОР.нет

      Поодинокі обстріли на Донбасі з боку бойовиків у Генштабі не вважають порушенням домовленостей, що були досягнуті в Мінську. Політичні спекуляції на цю тему вважають недоречними.

      Домовленості щодо режиму припинення вогню від 21 липня працюють, тому будь-які розмови про зрив перемир'я шкодять силам ООС та заважають виконувати завдання, сказав Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак агентству "Інтерфакс".

      Важливо: "Хлібне перемир’я" на Донбасі: ворог із мінометів обстрілює українських військових

      Частини та підрозділи об'єднаних сил демонструють тверду позицію щодо забезпечення сталого режиму припинення вогню. Водночас ще спостерігаються поодинокі випадки порушень режиму тиші з боку найманців та окупантів,
      – сказав він.

      Також Хомчак зазначив, що за 11 діб від початку перемир'я, бойових втрат серед особового складу немає. 

      Утім, за інформацією Міноборони, у лавах української армії є поранений внаслідок обстрілів з непідконтрольної території. Відповідна інформація з'явилася ще до заяви Хомчака. 

      Що відомо про "Хлібне перемир'я"?Тристороння контактна група в Мінську домовилась про так зване "хлібне перемир'я" з 21 липня. Представники також домовилися про звільнення полонених. Бойовики віддадуть 69 українських військовополонених в обмін на 208 осіб, яких запитують окупанти. Загалом, на Донбасі поменшало обстрілів, щоправда, зовсім вони не зникли. 


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Як розгортаються події на донбасі:
      blog_ava
      30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
      сьогодні
      3567
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Руслан Хомчак Перемир'я
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мавпи отримали в Раді 13%: блогери 24 каналу про азарт, який викликає нова влада
      сьогодні , 15:02 Мавпи отримали в Раді 13%: блогери 24 каналу про азарт, який викликає нова влада
      Олена Трибушна
      Ужесточенный пакет санкций для России из США: почему это очень сильный удар по агрессору?
      сьогодні , 15:00 Ужесточенный пакет санкций для России из США: почему это очень сильный удар по агрессору?
      Злой Одессит 1686
      Почему Зеленскому не повезло
      сьогодні , 14:30 Почему Зеленскому не повезло
      Павло Казарін 669
      Прем'єр-міністри України: від поціновувача капусти до першої модниці
      сьогодні , 14:00 Прем'єр-міністри України: від поціновувача капусти до першої модниці
      Ірина Поліщук 684
      Халатність чи державна зрада: бойовики отримали дані секретних співробітників СБУ
      сьогодні , 12:00 Халатність чи державна зрада: бойовики отримали дані секретних співробітників СБУ
      Олексій Чибісов 2549
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук