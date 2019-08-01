Халатність чи державна зрада: бойовики отримали дані секретних співробітників СБУ

Днями так звана "генеральна прокуратура" квазіутворення "ЛНР" опублікувала перелік співробітників СБУ, які нібито вимагають гроші при перетині українсько-російського кордону на Харківщині.

Список бійців спецслужби виявився достатньо точним, а його публікація робить подальшу роботу контррозвідників (прізвища та звання бійців саме цього підрозділу СБУ оприлюднили терористи) важчою, адже однією з умов їх праці є абсолютна секретність.

Читайте також: Чому створення російськомовного каналу для протидії РФ – витрачання коштів

То ж виникає питання, як саме окупанти отримали дані? Відповідь, насправді, дуже проста. Самі ж терористи кажуть про те, що "отримали донос від бійця Державної прикордонної служби України. І це цілком може бути правдою.

Річ у тім, що офіцери СБУ дійсно нещодавно приїжджали на кордон із Росією. Але, звісно, не для якоїсь роботи з громадянами, що в'їжджають з країни-агресора, а для затримання шпигуна. І ось тут є два варіанти розвитку подій: або після роботи контррозвідників всі їх дані злили терористам завербовані прикордонники, або ті ж працівники ДПСУ просто називали прізвища та звання СБУшників по відкритому каналу зв'язку, а їх банально прослуховували.

Виходячи з того, що список правоохоронців достатньо довгий, скоріш за все йдеться про державну зраду. Принаймні саме такі припущення звучать у спецслужбі.

Втім, маловірогідною, але можливою є версія про те, що якийсь офіцер-прикордонник дзвонив начальству та диктував прізвища учасників затримання на кордоні, щоб "пробити" СБУшників, адже кожен із пунктів пропуску живе у своєму маленькому світі зі своїми законами та, подекуди, "смотрящими" з Києва.

Так чи інакше, маємо неприємну ситуацію, коли ворогу чи то через недбалість, чи то навмисно зливають секретну інформацію. І за це має бути хтось покараний, бо витік подібних даних являє собою пряму загрозу нацбезпеці – кількість кадрових контррозвідників у нас достатньо обмежена, а наявність даних про них у загальному доступі унеможливлює ефективну роботу бійців під прикриттям та й не тільки.

Тим паче, що мова не про рядових співробітників контррозвідки, а про трьох досвідчених полковників, чотирьох підполковників, шістьох майорів, трьох капітанів, сімох старших лейтенантів та трьох офіцерів із нижчими званнями.

Про перемир'я: Заборона стріляти: чому перемир'я – ризик для України