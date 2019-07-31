Чому створення російськомовного каналу для протидії РФ – витрачання коштів

Пропозиції зробити новий та якісний телеканал, який мав би доносити інформацію прихильникам "ЛДНР" та Росії, ніяк не здатні протидіяти агресії терористів. З огляду на те, що РФ в інформаційному просторі веде війну вже понад 10 років.

По-перше, хибною є сама теза про потребу російськомовного ресурсу, оскільки його створення лише підтвердить байки окупантів про "розділення України за мовним принципом". І це не тільки зіграє росіянам на руку, але й буде провалом всієї місії ще до її початку. Адже навіщо ми започатковуємо протидію агресії, якщо самі ж визнаємо вигадану терористами "проблему".

Деатальніше про ініціативу: Ток-шоу і серіали: що показуватиме новий російськомовний канал України

По-друге, для тотальної боротьби з Росією в інформпросторі потрібен симбіоз контрпропаганди та тотальної заборони мовлення російських каналів та будь-яких можливих ресурсів, що несуть тези Кремля. Крім того, потрібно заборонити всілякі серіали про "Малоросію" на кшталт "Сватів", оскільки вони, так чи інакше, призводять до розм'якшення проукраїнських ідей у більшості народу.

Насправді, для зменшення "ватних" настроїв у жителів "ДНР" та "ЛНР" потрібно зовсім не так і багато – просто виключити телевізор, як це було після звільнення Слов'янська. Там десь через два тижні проросійські настрої у місцевих зменшилися у кілька разів. Втім, як це діятиме на людей, яких активно накачували ненавистю до всього українського впродовж п'ятьох із гаком років, невідомо. Це питання не практиці ще не вивчали.

Що ж стосується створення російськомовного телеканалу, який за задумом мав би перевиховати "ватників" у патріотів, є й інші нюанси. По-перше, у нас вже є приклад одного державного ЗМІ, перед яким ставили подібні задачі. Перейменований УТ-1 із завданням ніяк не впорався, адже, по-перше, продовжив генерувати нікому не цікавий контент, а, по-друге, продукт "громадського" ніяк не перетинався із запитами аудиторії колаборантів. То ж і маємо мільйони гривень на вітер.

Також на ідею зробити щось нове на інформаційному просторі треба дивитися крізь призму діяльності Міністерства інформаційної політики України, яке ніяк себе не проявило. У тому числі й через відсутність кваліфікованих кадрів, які б зналися на інформаційній війні та могли б гнучко реагувати на створені Кремлем виклики.

Більше того, у нас є величезна кількість блогерів, які б при достатньому фінансуванні зуміли б вибити, наприклад, Шарія з YouTube, та які створили б росіянам більш серйозні проблеми на інформаційному фронті, аніж ціле міністерство з його можливостями.

То ж починати треба з маленького: будівництва чіткої структури протидії росіянам у нашому ж інфопросторі, а не створювати чергове абищо без будь-якої тактики. Адже ми знаходимося у стані війни. Досить замороженої на реальній передовій та у постійно активній інформаціній.

До теми: У Зеленського вже знають, що робити із фейками та "зрадою"