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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      У Зеленського вже знають, що робити із фейками та "зрадою"

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      У команді президента знають, що робитимуть із "зрадофільством"
      У команді президента знають, що робитимуть із "зрадофільством" / Новое время

      Градус фейків повинен трохи спасти у порівнянні із часами передвиборчої кампанії, оскільки за них ніхто не платитиме. А боротися із "метанням фейками" у команді президента будуть іншими гострими питаннями.

      Найближчим часом "спонсори" та суперники президентської політичної сили "стихнуть", так вважає заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише "Інтерфакс-Україна".

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      У команді президента впевнені, що кількість фейків зменшиться після призначення Кабміну. Окрім того, там пророкують, що у новій Верховній Раді вже у перші дні закони "просто побіжать".

      Тут ми якраз повертаємося до питання про міністерство, яке ми хочемо створити. Ми розуміємо, що боротися зі "зрадою", "фейками" можна, тільки якщо підняти найгостріші питання в суспільстві на такий рівень, щоб люди самі собі відповідали на них. Потрібно доносити позицію з боку влади і держави, але й слухати думку людей,
      – розповідає він.

      Водночас Тимошнеко вважає, що боротьба із фейками на законодавчому рівні буде обмеженням свободи слова. За його словами, це не буде результативно.

      "Тобто потрібно відповісти на найгостріші питання: що буде з Донбасом? Як ставитися до людей, які живуть на окупованій території? І це не тільки питання війни. Тоді все це "зрадофільство" спаде. І ось таким чином, можливо, у нас вийде боротися з "фейками", – додав Тимошенко.

      У сформованому після парламентських виборів новому українському уряді можуть створити одне міністерство з гуманітарної політики на базі міністерств культури, молоді та спорту, інформаційної політики.

      Які результати виборів?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82% Окрім того, "Слуга народу" лідирує за кількістю переможців на мажоритарних округах – 130 місць. 

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Офіс Президента Володимир Зеленський ЗМІ Медіа
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