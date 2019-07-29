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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Диктатури не буде, – заступник Богдана про "Слугу народу" у Раді

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      У Зеленського кажуть, що диктатури у Раді не буде
      У Зеленського кажуть, що диктатури у Раді не буде / Фото з Фейсбук-сторінки Кирила Тимошенка

      Хоча президент Володимир Зеленський матиме більшість у парламенті, "влаштовувати диктатуру" при ухваленні рішень там не будуть. У команді президента переконують, що готові чути голоси "проти".

      Ніхто не буде змушувати депутатів у Верховній Раді натискати кнопки, про це заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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      Так, у команді президента чекають максимальних дискусій всередині команди – "до втрати пульсу".

      Але перед виходом в сесійний зал парламенту ми повинні домовитися, як ми будемо голосувати,
      – розповів Тимошенко.

      Він також наголосив, що "ніхто не збирається переламувати когось". Хоча до голосів проти у команді президента готові.

      "Завжди буде якийсь відсоток тих, хто проти того чи іншого рішення. Але ми хочемо, щоб ця дискусія не виходила назовні, вона повинна бути всередині команди", – вважає представник ОП.

      Тимошенко додав, що підготовка законопроекту – це "не тільки однопартійна історія". За його словами, це також розмова з тими, хто буде проти того чи іншого рішення.

      Звичайно, ніхто не приховує, що двигун всього цього – президент. Але я думаю, що і по кроках Верховної Ради буде видно, що ніхто не збирається влаштовувати диктатуру, – наголосив він.

      Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%.  ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів.  "Європейська Солідарність" – 8,10, "Голос" – 5,82% Окрім того, "Слуга народу" лідирує за кількістю переможців на мажоритарних округах. 

      скільки місць в раді отримають прохідні партії
      Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія 

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство
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