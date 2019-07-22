Центральна виборча комісія оголосила перші офіційні результати позачергових виборів до Верховної Ради, що відбулись 21 липня. Наразі порахували 87,28 % бюлетенів – інформація постійно оновлюється.

Офіційні результати парламентських виборів 2019

Важливо: Коли ЦВК оголосить результати парламентських виборів: дата

"Слуга народу" лідирує із результатом 42,98%

"Опозиційна платформа – за життя" – 12,92%

"Європейська Солідарність" – 8,25%

ВО "Батьківщина" – 8,17%

"Голос" – 6,00%

"Радикальна партія Олега Ляшка" наразі вона отримує 3,94%. Політична партія "Сила і честь" – 3,80%, "Опозиційний блок" – 3,10%. Інші партії наразі набирають менше ніж 3%.



Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

Новина постійно оновлюється

Національний екзит-пол

Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.

Партії "Сила і честь" (4,3%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%) та ВО "Свобода" (2,1%) не долають 5-відсотковий бар'єр відповідно до результатів екзит-полу, але ймовірно можуть пройти до Ради, враховуючи похибку опитування.

Що таке екзит-пол?Опитування на виході або післявиборче опитування – опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.

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Явка виборців

Станом на 20 годину (закриття виборчих дільниць) в Україні проголосували 49,84% виборців. Для порівняння – на парламентських виборах 2014 року явка становила 51,2%.

Участь у дострокових парламентських виборах в Україні 21 липня 2019 року взяли понад 14,7 мільйона виборців.



Якою була явка виборців/ Інфографіка 24 каналу

Лідери виборців по регіонах

У всіх регіонах, за даними екзит-полу, лідер один – партія "Слуга народу". У Західних областях друге місце займає "Голос", в центральних – "Європейська солідарність". У північних та східних – "Опозиційна платформа – за життя".



За кого голосували в регіонах/ Інфографіка 24 каналу

Про списки та головні завдання партій читайте за посиланням:

Цікаво: Парламентські вибори 2019: за кого голосували українці у різних регіонах



Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія



Основні дати парламентських виборів 2019 року

Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

Результати парламентських виборів: дивіться відео

Дивіться відео: останні дані підрахунків ЦВК