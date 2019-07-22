Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
Центральна виборча комісія оголосила перші офіційні результати позачергових виборів до Верховної Ради, що відбулись 21 липня. Наразі порахували 87,28 % бюлетенів – інформація постійно оновлюється.
Офіційні результати парламентських виборів 2019
Важливо: Коли ЦВК оголосить результати парламентських виборів: дата
"Слуга народу" лідирує із результатом 42,98%
"Опозиційна платформа – за життя" – 12,92%
"Європейська Солідарність" – 8,25%
ВО "Батьківщина" – 8,17%
"Голос" – 6,00%
"Радикальна партія Олега Ляшка" наразі вона отримує 3,94%. Політична партія "Сила і честь" – 3,80%, "Опозиційний блок" – 3,10%. Інші партії наразі набирають менше ніж 3%.
Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу
Новина постійно оновлюється
Національний екзит-пол
Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.
Партії "Сила і честь" (4,3%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%) та ВО "Свобода" (2,1%) не долають 5-відсотковий бар'єр відповідно до результатів екзит-полу, але ймовірно можуть пройти до Ради, враховуючи похибку опитування.
Що таке екзит-пол?Опитування на виході або післявиборче опитування – опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.
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Явка виборців
Станом на 20 годину (закриття виборчих дільниць) в Україні проголосували 49,84% виборців. Для порівняння – на парламентських виборах 2014 року явка становила 51,2%.
Участь у дострокових парламентських виборах в Україні 21 липня 2019 року взяли понад 14,7 мільйона виборців.
Якою була явка виборців/ Інфографіка 24 каналу
Лідери виборців по регіонах
У всіх регіонах, за даними екзит-полу, лідер один – партія "Слуга народу". У Західних областях друге місце займає "Голос", в центральних – "Європейська солідарність". У північних та східних – "Опозиційна платформа – за життя".
За кого голосували в регіонах/ Інфографіка 24 каналу
Про списки та головні завдання партій читайте за посиланням:
- "Слуга народу";
- "Опозиційна платформа – За життя";
- "Голос";
- "Європейська Солідарність";
- ВО "Батьківщина".
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Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія
Основні дати парламентських виборів 2019 року
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