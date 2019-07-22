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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів

      130254 Читать новость на русском
      Результати парламентських виборів 2019 – хто переміг на виборах у Верховну Раду
      ЦВК оголосила офіційні результати виборів / Колаж 24 каналу

      Центральна виборча комісія оголосила перші офіційні результати позачергових виборів до Верховної Ради, що відбулись 21 липня. Наразі порахували 87,28 % бюлетенів – інформація постійно оновлюється.

      Офіційні результати парламентських виборів 2019

      Важливо: Коли ЦВК оголосить результати парламентських виборів: дата

      "Слуга народу" лідирує із результатом 42,98%

      "Опозиційна платформа – за життя" – 12,92%

      "Європейська Солідарність" – 8,25%

      ВО "Батьківщина" – 8,17%

      "Голос" – 6,00%

      "Радикальна партія Олега Ляшка" наразі вона отримує 3,94%. Політична партія "Сила і честь" – 3,80%, "Опозиційний блок" – 3,10%. Інші партії наразі набирають менше ніж 3%. 

      офіційні результати парламентських виборів від цвк
      Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

      Новина постійно оновлюється

      Національний екзит-пол

      Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.

      Партії "Сила і честь" (4,3%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%) та ВО "Свобода" (2,1%) не долають 5-відсотковий бар'єр відповідно до результатів екзит-полу, але ймовірно можуть пройти до Ради, враховуючи похибку опитування.

      Що таке екзит-пол?Опитування на виході або післявиборче опитування – опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.

      Дивіться також: Як проходили парламенські вибори: головне

      Явка виборців

      Станом на 20 годину (закриття виборчих дільниць) в Україні проголосували 49,84% виборців. Для порівняння – на парламентських виборах 2014 року явка становила 51,2%. 

      Участь у дострокових парламентських виборах в Україні 21 липня 2019 року взяли понад 14,7 мільйона виборців.


      Якою була явка виборців/ Інфографіка 24 каналу

      Лідери виборців по регіонах

      У всіх регіонах, за даними екзит-полу, лідер один – партія "Слуга народу". У Західних областях друге місце займає "Голос", в центральних – "Європейська солідарність". У північних та східних – "Опозиційна платформа – за життя". 


      За кого голосували в регіонах/ Інфографіка 24 каналу

      Про списки та головні завдання партій читайте за посиланням:

      Цікаво: Парламентські вибори 2019: за кого голосували українці у різних регіонах

      місця у раді прохідних партій
      Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія 


      Основні дати парламентських виборів 2019 року

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

      Результати парламентських виборів: дивіться відео

      Дивіться відео: останні дані підрахунків ЦВК

       

      blog_ava
      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Партія Голос ВО Батьківщина Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Партія Сила і честь
      Джерело: 24 канал
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