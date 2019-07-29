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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      ЦВК визнала обраними до Ради перших 35 депутатів: список

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      ЦВК визнала обраними 35 майбутніх депутатів
      ЦВК визнала обраними 35 майбутніх депутатів / dt.ua

      Центральна виборча комісія розглянула оригінали протоколів з 35 окружних виборчкомів. За результатами розгляду ЦВК визнала обраними 35 кандидатів-мажоритарників.

      Протоколи про результати виборів підписали усі присутні члени комісії, повідомляє Центрвиборчком.

      Важливо: Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів

      Зокрема, ЦВК визнала обраними наступних кандидатів:

      • Палицю І.П. – в окрузі № 22;
      • Констанкевич І.М. – в окрузі № 23;
      • Нестеренка К.О. – в окрузі № 26;
      • Лічман Г.В. – в окрузі № 30;
      • Захарченка В.В. – в окрузі № 31;
      • Каптєлова Р.В. – в окрузі № 36;
      • Магомедова М.С. – в окрузі № 45;
      • Солода Ю.В. – в окрузі № 47;
      • Єфімова М.В. – в окрузі № 48;
      • Новинського В.В. – в окрузі № 57;
      • Магеру С.В. – в окрузі № 58;
      • Лубінця Д.В. – в окрузі № 60;
      • Герасименка І.Л. – в окрузі № 62;
      • Кицака Б.В. – в окрузі № 63;
      • Петьовку В.В. – в окрузі № 72;
      • Поляка В.М. – в окрузі № 73;
      • Касая Г.О. – в окрузі № 74;
      • Соху Р.В. – в окрузі № 75;
      • Нальотова Д.О. – в окрузі № 144;
      • Шаповалова Ю.А. – в окрузі № 146;
      • Касая К.І. – в окрузі № 149;
      • Мовчана О.В. – в окрузі № 150;
      • Деркача А.Л. – в окрузі № 159;
      • Гевка В.Л. – в окрузі № 167;
      • Кінзбурську В.О. – в окрузі № 171;
      • Бакумова О.С. – в окрузі № 173;
      • Пивоварова Є.П. – в окрузі № 175;
      • Микишу Д.С. – в окрузі № 181;
      • Стефанчука М.О. – в окрузі № 187;
      • Лабазюка С.П. – в окрузі № 188;
      • Яценка А.В. – в окрузі № 200;
      • Перебийніса М.В. – в окрузі № 212;
      • Дубнова А.В. – в окрузі № 213;
      • Яременка Б.В. – в окрузі № 215;
      • Грищука Р.П. – в окрузі № 222.

      Результати виборів, рейтинги партій
      Список партій, які проходять до Ради / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 ЦВК Вадим Новинський
      Джерело: 24 канал
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