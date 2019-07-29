ЦВК визнала обраними до Ради перших 35 депутатів: список
Центральна виборча комісія розглянула оригінали протоколів з 35 окружних виборчкомів. За результатами розгляду ЦВК визнала обраними 35 кандидатів-мажоритарників.
Протоколи про результати виборів підписали усі присутні члени комісії, повідомляє Центрвиборчком.
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Зокрема, ЦВК визнала обраними наступних кандидатів:
- Палицю І.П. – в окрузі № 22;
- Констанкевич І.М. – в окрузі № 23;
- Нестеренка К.О. – в окрузі № 26;
- Лічман Г.В. – в окрузі № 30;
- Захарченка В.В. – в окрузі № 31;
- Каптєлова Р.В. – в окрузі № 36;
- Магомедова М.С. – в окрузі № 45;
- Солода Ю.В. – в окрузі № 47;
- Єфімова М.В. – в окрузі № 48;
- Новинського В.В. – в окрузі № 57;
- Магеру С.В. – в окрузі № 58;
- Лубінця Д.В. – в окрузі № 60;
- Герасименка І.Л. – в окрузі № 62;
- Кицака Б.В. – в окрузі № 63;
- Петьовку В.В. – в окрузі № 72;
- Поляка В.М. – в окрузі № 73;
- Касая Г.О. – в окрузі № 74;
- Соху Р.В. – в окрузі № 75;
- Нальотова Д.О. – в окрузі № 144;
- Шаповалова Ю.А. – в окрузі № 146;
- Касая К.І. – в окрузі № 149;
- Мовчана О.В. – в окрузі № 150;
- Деркача А.Л. – в окрузі № 159;
- Гевка В.Л. – в окрузі № 167;
- Кінзбурську В.О. – в окрузі № 171;
- Бакумова О.С. – в окрузі № 173;
- Пивоварова Є.П. – в окрузі № 175;
- Микишу Д.С. – в окрузі № 181;
- Стефанчука М.О. – в окрузі № 187;
- Лабазюка С.П. – в окрузі № 188;
- Яценка А.В. – в окрузі № 200;
- Перебийніса М.В. – в окрузі № 212;
- Дубнова А.В. – в окрузі № 213;
- Яременка Б.В. – в окрузі № 215;
- Грищука Р.П. – в окрузі № 222.
Список партій, які проходять до Ради / інфографіка 24 каналу
Джерело: 24 канал
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