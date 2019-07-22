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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Коли ЦВК оголосить результати парламентських виборів: дата

      2017 Читать новость на русском
      Коли Будуть результати виборів у Раду 2019 – дата
      ЦВК оголосить офіційні результати протягом 15 днів / Фото з Facebook

      21 липня в Україні минули позачергові вибори до Верховної Ради, на яких змагалися 22 політичні партії. Центральна виборча комісія вже підрахувала понад 80% голосів виборців, проте остаточні результати оголосить до 5 серпня.

      Заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко зауважив, що комісія повинна оголосити офіційні результати парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.

      Важливо: Як пройшли парламентські вибори в Україні: головне

      Тому, наразі складно прогнозувати, чи зможе ЦВК встановити результат раніше. Водночас, Радченко запевнив, що виборча комісія точно оголосить офіційні результати у встановлені законом терміни.

      У ЦВК є 15 днів. У межах цього часу ЦВК встановить результат. Поки ні один паперовий протокол до Центральної виборчої комісії не надходив. Це очікується завтра, 23 липня, в кращому випадку,
      – додав Радченко.

      Які офіційні результати парламентських виборів 2019? Центральна виборча комісія порахувала 82,17% бюлетенів на парламентських виборах 21 липня. П'ятірка лідерів залишається незмінною.

      1. "Слуга народу" лідирує із результатом 42,90%;
      2. "Опозиційна платформа – за життя" – 12,95%;
      3. "Європейська Солідарність" – 8,31%;
      4. ВО "Батьківщина" – 8,11%;
      5. "Голос" – 6,05%.

      "Радикальна партія Олега Ляшка" наразі отримує 3,90%. Політична партія "Сила і честь" – 3,80%, "Опозиційний блок" – 3,15%. Інші партії наразі набирають менше ніж 3%.

      які партій лідирують в областях україни
      Які партії здобули перемогу окремо в кожній області / Інфографіка 24 каналу

      Коли Рада може зібратися на перше засідання?

      Точної дати першого засідання новообраної Верховної Ради ще немає. Президент Володимир Зеленський хоче, щоб перше засідання парламенту 9 скликання відбулося на День Незалежності України – 24 серпня

      Водночас, і спікер парламенту Андрій Парубій, і лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков прогнозують, що вперше народні депутати зберуться у Раді наприкінці серпня – на початку вересня.

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

       

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство ЦВК
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