Коли ЦВК оголосить результати парламентських виборів: дата
21 липня в Україні минули позачергові вибори до Верховної Ради, на яких змагалися 22 політичні партії. Центральна виборча комісія вже підрахувала понад 80% голосів виборців, проте остаточні результати оголосить до 5 серпня.
Заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко зауважив, що комісія повинна оголосити офіційні результати парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.
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Тому, наразі складно прогнозувати, чи зможе ЦВК встановити результат раніше. Водночас, Радченко запевнив, що виборча комісія точно оголосить офіційні результати у встановлені законом терміни.
У ЦВК є 15 днів. У межах цього часу ЦВК встановить результат. Поки ні один паперовий протокол до Центральної виборчої комісії не надходив. Це очікується завтра, 23 липня, в кращому випадку,
– додав Радченко.
Які офіційні результати парламентських виборів 2019? Центральна виборча комісія порахувала 82,17% бюлетенів на парламентських виборах 21 липня. П'ятірка лідерів залишається незмінною.
1. "Слуга народу" лідирує із результатом 42,90%;
2. "Опозиційна платформа – за життя" – 12,95%;
3. "Європейська Солідарність" – 8,31%;
4. ВО "Батьківщина" – 8,11%;
5. "Голос" – 6,05%.
"Радикальна партія Олега Ляшка" наразі отримує 3,90%. Політична партія "Сила і честь" – 3,80%, "Опозиційний блок" – 3,15%. Інші партії наразі набирають менше ніж 3%.
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