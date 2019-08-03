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      Проблемний округ номер 50: представники ЦВК не знайшли низку важливих документів

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      ЦВК поскаржилися на нестачу документів з округу номер 50
      ЦВК поскаржилися на нестачу документів з округу номер 50 / PMG

      Члени Центральної виборчої комісії поскаржилися, що у пакетах документів з кількох виборчих дільниць відсутні талони та списки виборців.

      У пакетах виборчих документів дільниць під номерами 141065, 140787, 140756 відсутні контрольні талони, а в пакеті документів ДВК дільниці номер 140773 – список виборців, пише прес-служба ЦВК

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      Водночас із цим, на 10 інших дільницях є вся потрібна документація. У ЦВК склали протокол про передачу цієї документації, а також про відсутність деяких документів на чотирьох інших дільницях. 

      Нагадаємо, що сьогодні авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного 50 округу для вилучення документації з метою перерахування голосів. 

      Що відбувається у 50 окрузі?

      У Покровську (центр округу номер 50) на Донеччині сталися сутички біля приміщення окружкому. Спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах: тих, які мали самі, і тих, що отримала ОВК.

      Увечері 23 липня в Донецьку область прибув вертоліт Нацполіції зі загоном спецпідрозділу ТОР для забезпечення громадського порядку.

      Протоколи з 14 дільниць суд визнав сумнівними та зобов'язав ОВК перерахувати там голоси. Але ОВК фактично не працювала, тож рішення суду не виконала.

      В окрузі номер 50 боролися за мандат до Ради міський голова Покровська Руслан Требушкін ("Опозиційний блок") та міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.

      За даними ЦВК, Требушкін отримав 30,29% голосів виборців, Аксьонов – 29,97%, а третьою була висуваниця "Слуги народу" адвокатка Тетяна Романцова, що набрала 21,23% голосів.


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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Новини Донецька Покровськ ЦВК Порушення на виборах
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