Проблемний округ номер 50: представники ЦВК не знайшли низку важливих документів

Члени Центральної виборчої комісії поскаржилися, що у пакетах документів з кількох виборчих дільниць відсутні талони та списки виборців.

У пакетах виборчих документів дільниць під номерами 141065, 140787, 140756 відсутні контрольні талони, а в пакеті документів ДВК дільниці номер 140773 – список виборців, пише прес-служба ЦВК.

Важливо: Офіційні результати парламентських виборів 2019 за партійними списками

Водночас із цим, на 10 інших дільницях є вся потрібна документація. У ЦВК склали протокол про передачу цієї документації, а також про відсутність деяких документів на чотирьох інших дільницях.

Нагадаємо, що сьогодні авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного 50 округу для вилучення документації з метою перерахування голосів.

Що відбувається у 50 окрузі?

У Покровську (центр округу номер 50) на Донеччині сталися сутички біля приміщення окружкому. Спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах: тих, які мали самі, і тих, що отримала ОВК.

Увечері 23 липня в Донецьку область прибув вертоліт Нацполіції зі загоном спецпідрозділу ТОР для забезпечення громадського порядку.

Протоколи з 14 дільниць суд визнав сумнівними та зобов'язав ОВК перерахувати там голоси. Але ОВК фактично не працювала, тож рішення суду не виконала.

В окрузі номер 50 боролися за мандат до Ради міський голова Покровська Руслан Требушкін ("Опозиційний блок") та міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.

За даними ЦВК, Требушкін отримав 30,29% голосів виборців, Аксьонов – 29,97%, а третьою була висуваниця "Слуги народу" адвокатка Тетяна Романцова, що набрала 21,23% голосів.



Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія / Інфографіка 24 каналу