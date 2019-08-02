Голоси не перерахували: ЦВК визначить результати виборів у скандальному 50 окрузі самостійно

Центральна виборча комісія забрала повноваження у окружної комісії на 50 окрузі. Адже ОВК не виконала розпорядження щодо перерахунку голосів на проблемних дільницях. Тепер ЦВК самостійно встановить результати голосування скандального округу на Донеччині.

ОВК номер 50 не виконала постанову ЦВК щодо перерахунку голосів на 14 виборчих дільницях, до чого зобов'язував і суд. Про це повідомили в прес-службі Центрвиборчкому.

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На засіданні 2 серпня Центрвиборчком вирішив, що "невиконання окружною комісією постанови ЦВК і судових рішень може призвести до невстановлення підсумків голосування" на цьому окрузі.

Повноваження ОВК щодо встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 50 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року здійснює Центральна виборча комісія,

– зазначили у ЦВК.

Тепер члени ОВК номер 50 повинні передати уповноваженим ЦВК усі документи з тих дільниць, де необхідно здійснити перерахунок голосів.

Що відбувається у 50 окрузі?

У Покровську (центр округу номер 50) на Донеччині сталися сутички біля приміщення окружкому. Спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах: тих, які мали самі, і тих, що тримала ОВК.

Увечері 23 липня в Донецьку область прибув вертоліт Нацполіції зі загоном спецпідрозділу ТОР для забезпечення громадського порядку.

Протоколи з 14 дільниць суд визнав сумнівними та зобов'язав ОВК перерахувати там голоси. Але ОВК фактично не працювала, тож рішення суду не виконала.

В окрузі номер 50 боролися за мандат до Ради міський голова Покровська Руслан Требушкін ("Опозиційний блок") та міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.

За даними ЦВК, Требушкін отримав 30,29% голосів виборців, Аксьонов – 29,97%, а третьою була висуваниця "Слуги народу" адвокатка Тетяна Романцова, що набрала 21,23% голосів.